MXGP. 2020 : LE MOTOCROSS MONDIAL INVENTE LES TRIPLÉS DE GP. SUR LA MÊME SEMAINE !

Là on va vraiment très loin, le Championnat du Monde qui a déjà disputé deux manches avant la mise en taule en Angleterre et aux Pays Bas, va recommencer de façon assez démentielle…

Avec trois GP. en Lettonie sur la même semaine.

Les GP. porteront des noms différents (Lettonie/Riga/Kegums) mais se dérouleront sur le même circuit à Kegums.

Dans un sport où quasiment chaque année, le résultat se fait par élimination au fil des blessures, parce que dans cette discipline, certes on tombe plus lentement qu’en MotoGP. mais c’est presque toujours très violent, on croit rêver !

Ensuite, un peu de repos, pas assez pour soigner une blessure grave, ce qui est le pus dangereux dans ce sport est la fatigue, un GP. en Turquie le 6 septembre et l’on s’en va ensuite rouler quatre GP. en Italie.

Deux à Faenza, le GP. d’Italie et celui de Faenza, à quatre jours d’intervalle.

Dix jours plus tard, deux GP. à Mantoue (Mantova et GP. d’Émilie Romagne) mais qui se succèdent encore sur quatre jours !

Le GP. d’Espagne est seul et huit jours plus tard, trois GP. sur une semaine, dans le sable en plus, ce qu’il y a de plus épuisant, à Lommel en Belgique.

Ils s’appelleront GP. des Flandres, GP. du Limbourg et GP. de Lommel.

Une semaine plus tard on revient en Italie dans le Trentin, le Nord de l’Italie, on prévoit la Patagonie en Argentine 22 jours plus tard, on sera alors le 22 novembre, en Hémisphère Sud ce sera la printemps.

Et avec tout ça, on nous indique que la Russie et le Portugal n’ont pas encore de date fixée (notés TBC. sur le Calendrier).

Je vais donc vous raconter une histoire.

Nous avons à l’époque du Supercross de Bercy organisé quatre soirées au lieu de trois.

Xavier Audourard, qui faisait les plateaux de pilotes avait de grosses difficultés pour remplir les grilles de départ du dernier jour !

Alors on imagine de ce que je peux penser de ce calendrier qui est juste un enfer.

Finalement, le fait que le SX. des Nations prévu à St. Jean d’Angely ait été annulé est presque une bonne nouvelle.

Pas pour le club, mais pour les pilotes !

Jean Louis BERNARDELLI