LEWIS HAMILTON : L’HOMME DE TOUS LES RECORDS.

Lewis HAMILTON et MERCEDES GP sont depuis 2014,

la symbiose parfaite entre l’homme et la machine et compte tenu d’un début de Saison 2020, ressemblant fortement aux six dernières,

on est en droit de se demander qui sera le premier à stopper

cette combinaison gagnante, si ce n’est son équipier !

Si depuis sept ans maintenant l’équipe de la firme à l’étoile domine tout de manière outrancière avec à la pointe de ses flèches ‘’noires’’ et comme lueur argentée, un Lewis HAMILTON survolant tous ses adversaires, à Brackley en Grande Bretagne, où l’équipe Allemande est basée, il n’y a pas de quoi avoir honte contrairement à certaines équipes rivales, comme Mc LAREN ou FERRARI, qui stagnent désespérément au point qu’à Maranello actuellement, il y a véritablement le feu sous le toit !

À ce rythme-là, Lewis HAMILTON est en route pour battre la majorité des records grâce à ses compétences en matière de pilotage, sa sensibilité technique et psychologique et à une voiture plus que rarement en défaut qui rendent ce binôme quasiment imbattable au point de survoler la scène jusqu’à franchement humilier la concurrence.

Actuellement rien que son nom évoque déjà des flots de superlatifs pour celui qui est en bonne voie pour effacer des records établis par celui que ln qualifiait d’IMBATTABLE, le ‘Supersonique’ Michaël SCHUMACHER et qui paraissaient gravés dans la roche pour toujours.

TITRES MONDIAUX

Longtemps, les sept couronnes mondiales conquises par Michaël SCHUMACHER semblaient… intouchables mais dès cette année, Lewis HAMILTON en fin de Saison 2020, peut égaliser ce score et visiblement ne compte pas s’arrêter en si bon chemin, pour fixer la barre encore plus haute dans les prochaines années !

TITRES ACQUIS EN SÉRIE

Avantage SCHUMACHER actuellement qui entre 2000 et 2004, s’octroya cinq titres d’affilée chez FERRARI, exploit qu’HAMILTON aurait pu réussir également entre 2014 et 2018, avant que son équipier Nico ROSBERG, ne vienne déjouer ses plans et lui subtilise la couronne mondiale, en 2016.

Après son actuelle série en cours 2017-2018-2019, il lui reste encore deux années pour égaliser, voire dépasser l’exploit de Michael SCHUMACHER, ce qui reste tout à fait dans ses cordes.

NO MBRE DE VICTOIRES EN GP.

Avec ses 91 victoires, presque autant que PROST (51) et SENNA (41) réunis, ‘SCHUMI’ tient toujours la corde mais HAMILTON se rapproche inexorablement avec ses 86 victoires et au vu de sa motivation, ce record devrait être bientôt à sa portée.

PLUS GRAND NOMBRE DE VICTOIRES SUR UN MÊME CIRCUIT DE GP.

Détenu jusqu’au récent Grand Prix de Hongrie par Michael SCHUMACHER, qui a remporté le Grand Prix de France à Magny-Cours à huit reprises, ce record vient d’être égalisé par la récente victoire de HAMILTON à Budapest, où il a remporté le GP, également pour la 8ème fois !

Un score que le pilote Britannique, a de fortes chances de battre dans le futur.

PLUS GRAND NOMBRE DE VICTOIRES SUR UNE SAISON

En 2002 et 2004, Michael SCHUMACHER réussit à chaque fois de remporter treize GP sur une seule saison, un record que l’on croyait graver pour l’éternité jusqu’à ce que son compatriote Sebastian VETTEL, fasse de même en 2013.

Quant à Lewis HAMILTON, en 2014, 2018 et 2019, il engrangea à chaque fois onze victoires, ce qui lui laisse toujours la possibilité de s’approprier le record.

NOMBRE DE POINTS MARQUÉS EN GP.

Avec un butin de 3.589 points engrangés en 253 GP, soit une moyenne de 13,72 points par GP, il a le temps de voir venir, sachant que son plus proche rival, VETTEL est actuellement distancé de 595 points et HAMILTON est loin de rester les bras croisés à l’avenir.

NOMBRE DE GP DANS LES POINTS

Si Michael SCHUMACHER, s’est classé 221 fois dans les points sur 307 GP. disputés, soit un taux de réussite de 71,99%, dans les points, Lewis HAMILTON fait mieux puisque sur les 253 Grands Prix auxquels il a participé, lui est rentré 216 fois dans les points, soit un taux de 85,38%.

PLUS DE CLASSEMENTS CONSÉCUTIFS DANS LES POINTS

Avantage HAMILTON, qui entre le Grand Prix d’Angleterre 2018 et le Grand Prix de Hongrie 2019, s’est classé à 36 reprises en ordre utile pour inscrire des points.

PLUS GRAND NOMBRE DE POINTS MARQUÉS SUR UNE SAISON.

En 2019, Lewis HAMILTON a réussi l’exploit d’inscrire des points lors des 21 Grands Prix, avec un total de 413 sur 546 réalisables, soit un taux de réussite de 75,64%, un score qui n’est pas prêt d’être battu.

TOURS EN TÊTE

Autre domaine dont le record de SCHUMACHER, avec 5.111 tours parcourus en tête, risque prochainement de tomber bientôt à la trappe, puisque HAMILTON avec 4.619 tours à son actif, pointe dans son sillage et pourrait assez rapidement et très prochainement s’approprier ce record et ce dès cette année !

PODIUMS

Là aussi, le record du nombre encore détenu par SCHUMACHER avec 155 podiums, non seulement vacille, mais il sera très prochainement battu puisque HAMILTON en est déjà à 153 avec une constance de métronome.

Voici donc un aperçu de l’impressionnante chronologie au cours des dernières saisons : 2015 : 18 fois- 2016 : 17 fois – 2017 : 13 fois – 2018 et 2019 : 17 fois.

Soit un score absolument Impressionnant !

TIERCÉS GAGNANTS

SCHUMACHER a réussi à vingt-deux reprises, à s’octroyer la triplette, autrement dit ‘le Grand Chelem’ avec et la Pole, et le meilleur tour en course et la victoire !

Mais déjà HAMILTON est sur ses basques avec SEIZE Hat-Tricks.

MARQUE DE FIDÉLITÉ AU MÊME TEAM

Si SCHUMACHER a disputé 180 Grand Prix pour la Scuderia FERRARI, HAMILTON peut là aussi, également encore faire mieux…

Et ce pour autant qu’il re-signe pour deux ans chez MERCEDES, qui pour lui en tant qu’écurie et motoriste, reste l’étoile du berger, puisque dès la F3 jusqu’à maintenant toutes les monoplaces qu’il a piloté, ont toujours toutes été propulsées par un moteur… MERCEDES !

Dans sa 8ème saison chez MERCEDES AMG, équipe pour laquelle, il a actuellement disputé 143 Grands Prix , il n’est donc pas exclu qu’il dépasse en 2022, les 180 Grands Prix de SCHUMACHER disputés avec la firme de MARANELLO, pour autant qu’il continue à manifester sa fidélité au Team de Brackley.

‘TIE-BREAK’ AVANT LE SET DÉCISIF

L’objectif principal de Lewis HAMILTON pour la Saison en cours et amputée par le COVID-19, reste le gain d’un septième titre mondial, pour égaliser le score de Michaël SCHUMACHER, avant de mettre tout en œuvre pour gagner en 2021, le set décisif qui le placerait sur le piédestal du pilote le plus efficace de l’histoire de la F1, au moins pour une décennie.

Sans imaginer qu’il poursuive sa prodigieuse carrière avec… un huitième titre et un neuvième !

Pour ce qui est de 2020, les astres semblent en effet bien alignés pour et ce afin de lui permettre d’être couronné une septième fois et égaliser déjà, le record de Michaël SCHUMACHER, avant donc très probablement de s’attaquer à le battre les années suivantes ensuite.

Car comme Lewis HAMILTON aime le souligner, si le nouveau règlement qui entrera en vigueur en 2022, a pour effet de produire ce qu’il promet sur papier, 2022 pourrait devenir le renouveau d’une nouvelle ère sensationnelle et à laquelle, il souhaite visiblement ardemment participer.

Engagement qui pourrait alors le propulser vers la totalité de TOUS les records !

Manfred GIET