FERRARI EN QUÊTE DE TALENTS POUR LES ‘FERRARI HUBLOT ESPORTS SERIES’.

Qu’on se le dise…

Appel à tous les Pilotes de Simulation talentueux !

Les ‘Ferrari Hublot Esports Series’ accélèrent pour un départ début septembre. Il y aura deux catégories, la série AM. et la série PRO. Le pilote le plus rapide aura la possibilité de rejoindre l’équipe ‘Ferrari Driver Academy Hublot Esports’ en 2021.

Les inscriptions seront ouvertes le 7 août pour la catégorie AM., tous les résidents européens de plus de 18 ans peuvent y participer.

Maranello nous annonce ce 28 juillet la naissance de la première saison des ‘Ferrari Hublot Esports Series’qui se trouve sur la ligne de départ.

Le nouveau Championnat GT Esports est organisé par Ferrari en Europe sur le jeu «Assetto Corsa», développé par ‘Kunos Simulazioni’.

Les pilotes Esports s’affronteront dans plusieurs compétitions à bord de la Ferrari 488 Challenge Evo, mise à disposition exclusivement pour les participants.

Les pré-inscriptions ouvriront le lundi 7 août et seront réservées uniquement aux citoyens européens de 18 ans et plus. Les pilotes de simulation devront s’inscrire, entièrement gratuitement, sur le Site www.ferrariesportsseries.gg.

La première manche du Championnat sera la qualification pour la série AM. qui débutera début septembre. Les gagnants rejoindront les pilotes invités par Ferrari à la série PRO., une catégorie comptant 24 pilotes Esports qui concourront sur les mêmes circuits que leurs homologues AM.

Les 12 pilotes les plus rapides de chaque catégorie qui sortiront vainqueurs des 4 courses d’octobre iront en finale en novembre et le vainqueur sera sélectionné au bout de 3 courses.

Le rêve deviendra ainsi réalité pour l’ultime gagnant, lequel Champion, se verra offrir la possibilité de rejoindre l’équipe ‘FDA. Hublot Esports’ pour la saison suivante.

Une équipe de renom avec notamment les pilotes ‘esports’ expérimentés que sont David Tonizza et Enzo Bonito.

Charles Leclerc, Ambassadeur du Championnat et lui-même grand amateur d’Esports, suivra toutes les étapes de très près et offrira aux participants des conseils avisés basés sur son expérience en tant que véritable pilote mais aussi en tant que joueur.

Le partenaire en titre de ce championnat est Hublot, il élargit ainsi sa collaboration avec Ferrari dans le monde de l’esport. Le partenaire technique est ‘Thrustmaster’, qui produit déjà des volants sous licence Ferrari mais aussi des manettes pour consoles et PC.

Gianpietro CERVONIA