DÉBUT DU CHAMPIONNAT ‘BRITISH F3’ À OULTON PARK.

La cinquième édition de la BRDC.. British F3, organisée par Jonathan Palmer’s MotorSport Vision, débute ce week-end à Oulton Park.

Et avec quelques innovations techniques telle la monoplace Italienne Tatuus, introduite en 2016 et qui dispose désormais d’un kit de mise à jour avec des modifications qui ont apporté une plus grande charge aérodynamique et une plus grande sécurité grâce à un châssis renforcé.

Pour des raisons structurelles, il n’y a toujours pas de Halo, mais une mini-dérive a été installée devant l’habitacle, utile en cas de retournement et de débris.

Enfin, autre nouveauté, le moteur sous le capot, désormais préparé par ‘Mountune’, un 2 litres de 230 chevaux.

Début mars avant l’apparition de la pandémie du Coronavirus COVID-19, la traditionnelle journée d’avant-saison, s’était déroulée à Snetterton, puis le… Coronavirus et le calendrier a été suspendu !

Ayant annulé l’étape Belge à Spa, le Championnat 2020 comptera sept épreuves, dont trois à Donington, et non plus huit.

Pour compenser, quatre manches se dérouleront en trois épreuves dont l’une d’elles, la première.

La course supplémentaire verra la grille formée par une moyenne des deux tours les plus rapides réalisés par chaque pilote lors des trois courses précédentes.

La grille 2020 sera composée de 19 concurrents déjà inscrits, avec une équipe ‘Premium’ qui a été ajoutée il y a à peine un mois est, la Hitech, qui rejoint ce programme national à ceux qu’elle défend déjà en F3 FIA, F3 Asie et Formule 2.

Traditionnellement, Carlin reste l’équipe à battre, et elle alignera son meilleur pilote, l’Américain, Kaylen Frederick, qui continue l’aventure dans cette catégorie. À ses côtés le Malais Nazim Azman et le Brésilien Guilherme Peixoto.

Mais attention au Team Double R, vainqueur du titre 2018 avec Linus Lundqvist, qui a promu le rapide Louis Foster et Sebastian Alvarez de la F4 Britannique.

Les Australiens Bart Horsten chez Lanan, Carter Williams chez JHR et Josh Skelton chez Dittmann sont également issus de la Formule 4.

Quatrième du Classement 2019, Kiern Jewiss était le mieux placé parmi ceux qui ont choisi de continuer en F3 Britannique Il est resté dans l’équipe Douglas et peut envisager de capitaliser sur l’expérience accumulée.

Enfin, une seule monoplace confirmée pour l’instant par Fortec, celle confiée au Danois Christian Olsen.

John ROWBERG

Photos : F3 GB

LE CALENDRIER FINAL 2020 DU BRITISH F3

2 août : Oulton Park

16 août : Donington

30 août : Brands Hatch

20 septembre : Donington

4 octobre : Snetterton

25 octobre : Donington

8 novembre : Silverstone