MOTOGP 2020 EN ANDALOUSIE: MARQUEZ NE POUVAIT PAS COURIR, LA PREUVE PAR L’IMAGE.

Marc Marquez est blessé physiquement, la photo qu’il publie est juste effarante !

Marc Marquez est cruellement blessé physiquement.

La radio de son humérus après opération est juste affolante.

Mais rassurante au dire des spécialistes, fracture superbement opérée par le Dr Mir.

Le pilote est aussi blessé dans son ego, il a donc publié la radio de son humérus opéré pour montrer au monde entier qu’il ne pouvait pas rouler en Andalousie.

J’ai appelé quelques amis médecins spécialistes de ce genre de bobo qui m’ont en effet, après visionnage de la photo ci-dessus, confirmé que rouler ce dimanche était impossible.

D’abord la fracture, très visible, n’est pas droite mais en biais, or le fait par exemple de freiner fort sur l’avant pousse sur le bras et a tendance à déplacer cette fracture en biais.

Le Dr Mir avait deux options.

Soit ce que l’on appelle un clou, qui est en fait une tige en métal insérée à l’intérieur du membre brisé mais ceci ne fonctionne qu’avec une fracture droite.

Il a donc été décidé de mettre une plaque sur l’os, en titane.

C’est la partie verticale métallique que l’on voit suivre l’humérus brisé et qui sert d’appui aux vis passés dans l’os.

Il y a en plus trois vis qui ne partent pas de la plaque de titane, et qui sont destinées à empêcher les morceaux d’os brisé de s’écarter de la fracture principale, ceci pour que tout cicatrise bien, si l’on laisse trop de place entre la fracture et les morceaux l’os ne cicatrise pas suffisamment et devient fragile.

Bilan, me dit-on, déjà douleur colossale.

Ensuite impression de perdre l’usage de la main, on en effet vu plusieurs fois Marquez agiter le bras et la main droite comme pour être sûr que ça marche.

Ces vis vont rester durant des mois, quand on les retire il y a des trous dans l’os qui doivent cicatriser sinon l’os est fragilisé. Il est donc probable que Marquez va attendre la fin de la saison pour se les faire enlever.

Il n’a pas fini d’en baver, même si on sait qu’un pilote de haute volée doit savoir souffrir, on a vu ce week end Crutchlow et Rins se battre contre la douleur de leurs blessures, mais en ce qui concerne Marquez, la publication de l’image est forte, à chaque GP on pensera à ce qu’il a dans le bras…

En tous cas il en a pour un bout de temps, on le reverra probablement à Brno mais il va en baver des ronds de chapeau !

Jean Louis BERNARDELLI