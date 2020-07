DOUBLÉ POUR DAVID VIDALES VICTORIEUX À IMOLA DE LA SECONDE COURSE EN EUROCUP FR. !

Déjà victorieux de la 1ère course samedi de la manche inaugurale du Championnat Eurocup en Formule Renault sur la piste du circuit d’Imola en Émilie Romagne, le jeune Espagnol qui débarque tout juste du Kart, récidive ce dimanche et remporte également la deuxième !

Quel début époustouflant pour le pensionnaire de l’équipe Finlandaise JD Motorsports qui l’a enrôlé et recruté in extremis cette semaine pour suppléer au forfait regrettable du jeune Australien Tommy Smith, toujours retenu et bloqué chez lui aux antipodes à cause de la pandémie du Coronavirus COVID-19 !

Soutenu par Monaco Increase, Vidales a donc récupéré avant cette épreuve d’Imola le volant jusqu’alors dévolu et attribué à Smith !

Et bien que novice en sport automobile le ‘rookie’ de l’Eurocup, a en un week end déjà prouvé et démontré toute l’étendue de son jeune talent naissant …

Mais quel week-end aussi pour le Boss de JD Roberto Cavallari !

Et alors que personne ne l’attendait, il fait désormais figure de grandissime favori pour la conquête du titre que visaient au lancement de la Saison à Monza, le redoublant le pilote Brésilien Caio Collet et le Français Victor Martins – un ancien Champion du Monde de Kart sacré à Bahreïn en automne 2016 – couronné vice champion Eurocup 2029 derrière Oscar Piastri et qui du coup triple cette année en Eurocup !

Ce dimanche derrière Vidales, le podium est complété par son propre partenaire au sein du JD et auteur de la pole, William Alatalo le jeune Finlandais et par le pilote Britannique Alex Quinn.

Top 5 pour les deux candidats au titre en début de saison, Victor Martins et Caio Collet.

Huitième rang pour le jeune Belge Ugo de Wilde.

Douzième et quinzième places pour les deux autres pilotes tricolores Hadrien David et Reshad de Gerus !

Au Classement provisoire du Championnat, Caio Collet conserve le commandement totalisant 68 points devant Colapinto qui en compte 54 et l’inattendu ‘rookie’ David Bidales qui en un week end occupe déjà à la surprise générale le troisième rang ayant scoré 50 points.

Victor Martins, Quinn et Alatalo pointant 4èmes ex æquo avec 43 points !

Gianpietro CERVONI

Photos : EUROCUP

LE CLASSEMENT DE LA SECONDE COURSE D’IMOLA EN EUROCUP FR.

1 – David Vidales – JD Motorsport – 18 tours

2 – William Alatalo – JD Motorsport a 2″451

3 – Alex Quinn – Arden a 4″328

4 – Victor Martins – ART GP a 4″692

5 – Caio Collet – R-Ace a 6″205

6 – Paul Aron – ART GP a 9″621

‍7 – Franco Colapinto – MP Motorsport a 10″381

8 – Ugo De Wilde – Arden a 11″650

9 – Tijmen Van der Helm – FA Racing a 12″540

10 – Amaury Cordeel – FA Racing a 13″399

11 – Lorenzo Colombo – Bhaitech a 13″759

12 – Hadrien David – MP Motorsport a 16″754

13 – Gregoire Saucy – ART GP a 17″113

14 – Nicola Marinangeli – Bhaitech a 19″844

15 – Reshad De Gerus – Arden a 21″710

16 – Laszlo Toth – Bhaitech a 22″819

17 – Joey Alders – MP Motorsport a 33″401

18 – Jonathan Hoggard – R-Ace a 1 tour

ABANDONS :

P‍etr Ptacek

Mikhael Belov

MEILLEUR TOUR :

David Vidales en 1’41 »306

LE CLASSEMENT PROVISOIRE DE L’EUROCUP FR 2020



1. Collet : 68 points – 2. Colapinto 54; 3. Vidales 50; 4. Martins, Quinn, Alatalo 43, 7. Belov 23; 8. David 16; 9. Van der Helm 16; 10. De Wilde 12; 11. Cordeel 9; 12. Aron 8; 13. Toth, Colombo 6; 15. Saucy 4; 16. Ptacek 2; 17. Alders : 1