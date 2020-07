MOTOGP 2020 EN ANDALOUSIE, POLE DE QUARTARARO ! MAIS FORFAIT LOGIQUE POUR MARC MARQUEZ

C’est la deuxième pôle du pilote français en deux GP, pourtant Maverick Vinales avait juré que cette fois il battrait Fabio Quartararo… Et, il a failli le faire le pilote officiel Yamaha, mais son tour a été annulé … parce qu’il est sorti des limites de la piste du circuit de Jerez, où se déroulera demain dimanche le Grand Prix d’Andalousie, seconde manche du mondial 2020 !

Bon Vinales, pilote officiel Yamaha prend quand même le record du circuit que détenait Fabio Quartararo !

Fabio Quartararo en remet une couche en disant, ce qui est assez vrai qu’il a merdé son dernier tour, la guerre totale est ouverte mais Yamaha est roi de la journée, avec Valentino Rossi quatre et Morbidelli six…

Fabio qui confiait :

« Ça a été beaucoup plus difficile que la semaine dernière. On a amélioré le rythme de course mais sur le time attack, je ne me suis pas senti à l’aise. Il va falloir savoir pourquoi. Je suis donc très très surpris d’avoir fait la pole position. »

FORFAIT LOGIQUE ET ATTENDU DE MARC MARQUEZ

On va évacuer très vite le problème Marc Marquez, présent dans le paddock du circuit Andalou, quatre jours après une opération chirurgicale, humérus brisé, j’ai reçu des mails et des mails de lecteurs courroucés qui criaient à la démence.

Alberto Puig, le patron du Team Honda HRC Repsol, expliquait:

« Il a commencé à ressentir plus de douleur, et est devenu moins à l’aise. Nous avons donc décidé qu’il valait mieux ne pas entrer dans la course. »

Tout ce qu’on peut dire pour sa défense est qu’il a déclaré lui-même qu’il venait juste pour voir si c’était possible.

Et ce n’était pas possible… c’est une évidence !

Marc Marquez rate la troisième session en matinée, il n’obtient que l’avant dernier temps, et se retrouve seize en FP4, puis mieux, enfin en Q1, mais il n’est évidemment pas qualifié en Q2, il fait alors un tour et rentre, on apprend sans réelle surprise, un peu plus tard qu’il ne participera pas au GP ce dimanche.

Bon, il a essayé, il a raté, c’était quand même courageux de sa part… Mais pas jouable.

Marc Marquez n’est pas un surhomme.

Les autres blessés, Cal Crutchlow finit treize avec un scaphoïde cassé, et Rins le pilote Suzuki pointe au vingtième rang avec un humérus cassé.

Pour le reste, Fabio Quartararo, qui avait mal commencé le week-end, termine le samedi en beauté, mais on sait que Vinales est une vraie teigne, il luttera jusqu’au bout durant le GP pour faire gagner une moto factory et parce qu’il a pris un coup de rage en loupant la victoire au Grand Prix d’Espagne, la première course de la saison 2020, courue à Jerez, dimanche dernier.

Bagnaia est trois, il sait qu’il est très surveillé en haut lieu, on sait que le vent du boulet donne parfois des ailes…

Magnifique aussi Valentino Rossi qui a superbement roulé durant ces deux jours, il partira en deuxième ligne et lui aussi a les crocs.

Un détail qui n’en est pas un, la piste était à 54 degrés durant cette pole…

Et coté pneumatiques, quasiment tout le monde reste sur le choix du dimanche précédent, Hard/Soft, personne n’a voulu du ‘dur’ Michelin arrière qui donne beaucoup trop de grip et pousse sur l’avant…

Cela dit, il va falloir gérer les pneus, des soft arrières sur une piste fournaise, il va falloir rouler sur des œufs…

L’autre pilote tricolore Johann Zarco, a raté de très peu la Q2, mais il est encore moins malheureux qu’Andrea Dovizioso !

Pol Espargaro lui est passé en Q2 mais a fini dernier, mauvais passages et chute pour terminer…

Voilà, demain pour dimanche la météo est la plus haute du week end, 37 degrés, la piste va friser les soixante degrés !

Erreur interdite… Pneus brûlés interdits.

Ce sera un formidable GP mais très dur pour les pilotes et les stands.

Pole MotoGP Andalousie 2020

MOTO3 : ENCORE SUZUKI !

Décidément, c’est la journée des doublés !

Suzuki a fait pole sur les deux GP de Jerez !

Comme Quartararo !

Suzuki tombe littéralement dans les bras de son team manager, le père de Marco Simoncelli, pilote sublime décédé lors du GP de Malaisie à Sepang, il y a quelques années.

Grosse émotion, la bagarre a été absolument superbe pour cette pole, où le Japon roule fort bien d’ailleurs, Ogura est deuxième temps. Rodrigo partira aussi en première ligne, où l’on trouvera donc trois Honda.

Le leader au mondial, Arenas, part six, grosse empoignade traditionnelle à prévoir en Moto3 et tant mieux !

Pole Moto3 Andalousie 2020

MOTO2 POUR BEZZECCHI

C’est étonnant, Martin et Bezzecchi s’étaient emplumés toute l’année en Moto3, l’Italien finissant hélas avec quelques chutes et laissant partir au titre Jorge Martin.

Ils se retrouvent en Moto2 et ce week end, Jorge Martin a fait le meilleur temps des trois premières séances, il est donc favori.

Alors bien sûr, comme le destin est rieur, c’est Bezzecchi qui va prendre la pole, Martin est six.

Le leader au général, Nagashima, blessé en essais, a réussi à rouler cette pole il termine quinze, il faut donc s’attendre à des changements… enfin, le Japonais (encore un c’est leur année !) possède dix sept points d’avance sur Baldassari, il va devoir serrer les dents mais pourra sans doute entrer dans les points…

Pole Moto2 Andalousie 2020

Jean Louis BERNARDELLI