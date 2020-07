DAVID VIDALES REMPORTE LA 1ère COURSE D’IMOLA EN EUROCUP, DEVANT COLLET, ALATALO ET MARTINS !

INCROYABLE ! APPARITION D’UNE ÉTOILE…

Il débarque à l’improviste en Eurocup Formule Renault, en remplacement du jeune pilote Australien Tommy Smith, toujours retenu bloqué par le confinement et les frontières fermées de son pays !

Il signe donc avec l’équipe JD Motorsport que dirige Roberto Cavallari, soutenu par Monaco Increase Management pour piloter la monoplace initialement prévue pour le ’kangourou’

Il décroche la pole de la 1ére des deux courses de la manche d’Imola…

Et ensuite ce samedi 25 juillet 2020, dans la foulée, il gagne cette première course au nez et à la barbe des deux principaux favoris pour l’obtention du titre en fin de saison, le Brésilien Caio Collet qui finit second devant l’espoir Finlandais William Alatalo et qui complète ce premier podium sur la piste de l’Autodromo Enzo et Dino Ferrari, devant le Français Victor Martins, classé quatrième lui ?

L’espoir Espagnol David Vidales, venu du Karting et enrôlé donc in-extremis par le JD Motorsport.

Initialement le jeune homme devait découvrir la compétition Auto et participer avec l’équipe US Racing, à la Formula Regional European. Mais suite au forfait regrettable pour cause de la pandémie du Coronavirus COVID -19, de Tommy Smith, c’est bien lui qui s’est installé dans le baquet de la deuxième monoplace du JD Motorsport, aux cotés de William Alatalo.

Dès sa 1re sortie en Eurocup, il s’offre la totale, le Grand Chelem avec outre sa 1ère victoire, la pole et ‘cerise sur le gâteau’, LE meilleur tour en course.

Et le voilà déjà classé 5ème au Classement général provisoire, derrière Collet qui compte 58 points, Colapinto 48, Martins 31, Quinn 28 et lui 25, ex æquo avec l’Argentin Alatalo !

Bref des débuts en fanfare ….

Vidales qui confiait après la cérémonie du podium :

« Je n’aurais pas pu espérer de meilleurs débuts en monoplace et ce week-end est parti pour un départ fantastique. Mon début de course a été un peu compliqué car tout est nouveau et différent du Karting ! J’ai dû faire chauffer les pneus et réussir. Bien sûr qu’ils ne se sont pas détériorés car je savais que la course serait longue. »

Et le jeune homme qui découvre la compétition automobile après ses années Karting, poursuit et ajoute :

« Cependant, j’ai gardé la tête lucide quand les lumières se sont éteintes et mon rythme était assez bon pour creuser un petit écart jusqu’à l’apparition de la voiture de sécurité. C’était aussi nouveau pour moi, mais j’ai fait un bon redémarrage pour continuer et espérer la victoire. »

Et David concluait :

« Je pense que nous pouvons encore nous améliorer dans certains domaines, l’objectif sera donc de faire de même demain pour la seconde manche. Je pense que si nous continuons à travailler comme ça, nous pourrons alors nous battre pour le titre ! »

Sur que Vidales ne compte pas en rester là et qu’il va s’avérer un sérieux et dangereux adversaire nouveau pour la conquête du titre…

Collet et Martins qui visent cette couronne afin de poursuivre au plus haut niveau sont prévenus.

Avec un tel rival, pas question du moindre faux pas, au risque de perdre gros… très gros car Colet redouble et Martins, lui, triple dans la discipline !

Un homme avertit…

Gianpietro CERVONIA

Photos : EUROCUP

LE RÉSULTAT DE LA 1ère DES DEUX COURSES D’IMOLA LE 25 JUILLET

1 – David Vidales – JD Motorsport – 18 tours

2 – Caio Collet – R-Ace, à 0″534

3 – William Alatalo – JD Motorsport, à 1″023

4 – Victor Martins – ART GP, à 1″338

5 – Alex Quinn – Arden, à 1″416

‍6 – Franco Colapinto – MP Motorsport à 1″685

7 – Lorenzo Colombo – Bhaitech, à 2″765

8 – Ugo De Wilde – Arden, à 3″208

9 – Hadrien David – MP Motorsport, à 3″772

10 – Mikhael Belov – M2 Competition, à 4″229

11 – Amaury Cordeel – FA Racing, à 7″508

12 – Tijmen Van der Helm – FA Racing, à 7″735

13 – Joey Alders – MP Motorsport, à 8″242

14 – Gregoire Saucy – ART GP, à 8″536

15 – Reshad De Gerus – Arden, à 8″905

16 – Laszlo Toth – Bhaitech, à 9″233

17 – Nicola Marinangeli – Bhaitech, à 10″498

18 – Paul Aron – ART GP, à 2 tours

19 – Jonathan Hoggard – R-Ace, à 3 tours

ABANDON :

P‍etr Ptacek

MEILLEUR TOUR :

David Vidales, en 1’41″296

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL PROVISOIRE DE L’EUROCUP FORMULE RENAULT 2020