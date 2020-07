NOUVELLE ET 5éme VICTOIRE EN NASCAR POUR DENNY HAMLIN QUI TRIOMPHE AU KANSAS SPEEDWAY

Denny Hamlin est vraiment le pilote en forme car en dépassant Kevin Harvick à treize tours du drapeau à damier, il triomphe à nouveau s’imposant pour la cinquième fois cette saison en Nascar!

Denny Hamlin, le pilote du Team Joe Gibbs Racing remporte en effet sa cinquième victoire en dix-neuf courses disputées… Au volant de sa Toyota Camry aprés avoir mené 57 des 267 tours des Super Start Batteries 400 disputées sur le Kansas Speedway.

Victorieux en octobre dernier de la manche des ‘playoffs, Denny Hamlin s’offre une seconde victoire d’affilée sur l’ovale d’un mile et demi du Kansas Speedway.

Et avec cette nouvelle victoire, Denny Hamlin devient le premier pilote à signer cinq succès cette saison et il totalise compte maintenant 28 points de playoffs, sot six de plus que Kevin Harvick!

Trois semaines après l’immense déception vécue a Indianapolis,épreuve où il vit été contraint d’abandonner à cause de ses pneumatique en toute fin de course alors qu’il occupait le commandement de l’épreuve, Denny Hamlin, l’emport à nouveau en gagnant cette manche du Kansas Speedway.

A l’arrivée, il indiquait laconiquement:

Je ne sais pas si nous avions la meilleure voiture ce soir, mais nous avions assurément l’une des meilleures. J’ai véla curse d’cu trois semaines difficiles depuis Indy. Nous pouvons gagner partout, l’équipe est très forte sur les ovales intermédiaires, les short tracks et les les superspeedways.

Matt DiBenedetto et Jimmie Johnson figurent parmi les gros perdants de cette course au Kansas tout comme Joey Logano et Austin Dillon.

William Byron mène une petite dizaine de tours avant que Brad Keselowski, lui subtilise le commandement. Maus Byron récupère la tête au 221eme tour.

Puis Corey LaJoie provoque la onzième neutralisation au 234eme tour. Brad Keselowski de la Hendrick Motorsports ne chausse que deux pneumatiques, imité par Alex Bowman, mais Denny Hamlin et Brad Keselowski en montent quatre neufs, eux !

Les deux pilotes de la Hendrick Motorsports conservent néanmoins les deux premières places, Alex Bowman précédant William Byron lors de la relance, mais ils se feront dépasser ensuite à l’occasion de l’ultime restart lorsque Kevin Harvick s’empare du leadership devant Denny Hamlin. Et file vers la victoire, sa 5eme cette année !

La prochaine course se disoutera le dimanche 2 août sur le New Hampshire Motor Speedway.

Peter GRISWOLD

Photos : NASCAR