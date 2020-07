MOTOGP 2020 : VINALES ET ROSSI AU COMBINÉ, ZARCO MEILLEUR DUCATI SUR PISTE FOURNAISE…

C’est bien toute l’ambiguïté de cette première journée d’essais, tout le monde a roulé le matin sur une piste à température humaine, c’est l’après midi que l’on s‘est retrouvés en mode proche du GP, la piste dépassant largement les … 50 degrés. !

Donc l’équipe officielle Yamaha domine cette journée au combiné, la paire Vinales et Rossi dominant d’abord le matin, Yamaha devant ensuite se contenter des quatrième, cinquième et sixième places l’après midi, avec le trio forme cette fois de Morbidelli, Viñales et Quartararo.

Et ce même après midi, Johann Zarco, malgré une chute, termine deuxième temps derrière la Honda LCR du Japonais Nakagami et surtout meilleur pilote Ducati !

Le suivant et second pilote Ducati Bagnaia, ne pointant que … neuvième temps!

Il fallait absolument cette mise au point car elle explique que pour l’instant, ni Zarco, ni Quartararo non plus, ne sont qualifiés direct en Q2, parce que leur place du matin (13 et 14) sur une piste pas du tout comparable à celle qu’il y aura à l’heure du GP dimanche me semblent hautement intéressantes.

Sur ce, la tradition veut que l’on publie le combiné, dont acte, ajoutons donc les temps du seul après midi beaucoup plus fiables.

Ce qui est sûr c’est que Yamaha et KTM sont dans le coup, pas les Ducati (sauf Zarco) ni les Suzuki, où Rins traîne en queue de feuille de chronos, mais il relève de blessure car il a eu l’humérus cassé la semaine dernière, lors du GP d’ouverture du calendrier 2020, celui d’Espagne ici même à Jerez .

Comme Marc Marquez, qui n’a pas roulé ce vendredi et verra ce qu’il arrive à faire lors de la session de essais ce samedi.

Quant à Cal Crutchlow et son scaphoïde cassé réparé d’un clou, il est bien misérable aussi.

Signalons encore que l’Aprilia d’Aleix Espargaro décroche un joli dixième temps au combiné, c’est bien, toutes les marques se trouvent dans le Top dix !



Le combiné MotoGP Vendredi GP d’Andalousie 2020

https://resources.motogp.com/files/results/2020/ANC/MotoGP/FP2/CombinedPracticeTimes.pdf?v1_9fb7c269&_ga=2.107460930.1575388178.1595538563-1022355283.1590254058

L’après midi des essais MotoGP le même jour

https://resources.motogp.com/files/results/2020/ANC/MotoGP/FP2/Classification.pdf?v1_eec0b81c&_ga=2.143776245.1575388178.1595538563-1022355283.1590254058

En Moto2, c’est un peu la même chose, les temps de l’après midi sont plus significatifs que le matin. Mais on retrouve tout devant Bezzechi et Nagashima, qui sont bien placés matin et soir.

Le combiné du moto2 vendredi GP d’Andalousie 2020

https://resources.motogp.com/files/results/2020/ANC/Moto2/FP2/CombinedPracticeTimes.pdf?v1_8eff4254&_ga=2.184283494.1575388178.1595538563-1022355283.1590254058

En Moto 2, même remarque, si Fernandez fait le meilleur temps du matin, John McPhee est le héros de l’après midi, son meilleur tour décroché en début de séance va tenir jusqu’au drapeau à damiers, en incluant les cinq dernières minutes où les pilotes passent les pneus chewing-gum.

J’ai détesté les commentaires du commentateur sur MotoGP TV, on a entendu un moment McPhee à son stand, moquant son « Northern British accent »…

Non cher confrère, les Ecossais ne sont pas des britons du nord mais des Celtes…

McPhee vient d’Oban, une ville superbe située 300 km au nord de la frontière écossaise.

Bon, vlan pour le confrère, de temps en temps je ne déteste pas ce genre d’exercice quand l’erreur est aussi grossière que la personne qui la profère…

Donc ici encore je vais vous donner le combiné et le classement seul de l’après midi, on y verra une sacrée différence.

Temps combiné Moto3 vendredi GP d’Andalousie 2020

https://resources.motogp.com/files/results/2020/ANC/Moto3/FP2/CombinedPracticeTimes.pdf?v3_18d8f107&_ga=2.85113561.1575388178.1595538563-1022355283.1590254058

Temps de l’après midi en Moto3 le jour même

https://resources.motogp.com/files/results/2020/ANC/Moto3/FP2/Classification.pdf?v3_bee8a877&_ga=2.185849321.1575388178.1595538563-1022355283.1590254058

Voilà, certes le chrono est roi, mais la vérité de la piste en mode fournaise est largement aussi intéressante…

Jean Louis BERNARDELLI