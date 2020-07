MARC MARQUEZ APTE POUR LES MÉDECINS À ROULER AU GP D’ANDALOUSIE

Ce jeudi au surlendemain de son opération à l’humérus droit dans une clinique de Barcelone par le célèbre Docteur Mir, le multiple Champion du monde de Moto GP, l’Espagnol Marc Marquez, a été ce jeudi 23 juillet 2020, déclaré apte à participer à partir de ce samedi au GP d’Andalousie.

Le Champion du monde en titre était donc présent ce jeudi veut le circuit Andalou afin passer l’indispensable visite médicale, auprès des médecins du MotoGP, les seuls habilités à lui donner le feu vert pour pouvoir reprendre le Guidon de sa Honda HRC Repsol.

Alberto Puig, directeur du Team Repsol a indiqué :

« Il prendra la piste samedi pour faire un essai et selon comment il se sent, il participera à la course dimanche »

Avant d’ajouter et de préciser :

Après ce que nous avons entendu de la part de Marc et des médecins, qui l’ont déclaré apte, nous sommes arrivés à un accord. Il prendra la piste samedi pour faire un essai et selon comment il se sent, il participera à la course dimanche. Mais ce test devra déterminer s’il peut tenir la distance d’un Grand Prix. Depuis dimanche dernier, nous sommes surpris de la vitesse à laquelle il se remet de sa chute

Le Docteur Mir qui l’a opéré avait pourtant laissé entendre qu’il ne pourrait pas remonter sur une moto avant début août pour le Grand Prix de République tchèque,

Marquez a donc bien été déclaré apte, et pourrait donc participer dès samedi matin aux premiers essais libres

Jean -Louis BERNARDELLI

Photo : TEAM