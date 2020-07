IMOLA-PORTIMAO ET LE NÜRBURGRING…CANDIDATS AU CALENDRIER 2020 DES GRANDS PRIX F1

Après l’annonce possible de Grands Prix – TOUS – Européens supplémentaires, la liste ne cesse au fil de jours de s’allonger

A ce jour avec les confirmations récentes du Mugello en Italie et de Sotchi en Russie, ce qui porterait à dix le nombre d’épreuves inscrites au calendrier de la saison 2020 du Championnat du monde de F1, il semble bien se confirmer que trois nouvelles épreuves se rajouteraient :

Imola toujours en Italie, Portimao au Portugal, et étonnamment le Nürburgring, le très réputé circuit Allemand !

Le retour du Nürburg serait assurément une énorme surprise, car le circuit tracé au cœur des monts de l’Eifel reviendrait incroyablement au calendrier pour accueillir à nouveau une manche du Championnat du monde de Formule 1 et ce… sept ans après la dernière apparition des monoplaces de GP, c’était à l’époque en en 2013, et c’était le ‘ chouchou’ du public, le régional de l’étape, Sebastian Vettel alors au volant de sa Red Bull- Renault, qui avait l’avait emporté et triomphé, gagnant ce GP d’Allemagne, le dimanche 7 juillet.

Si l’on en croit notre correspondant outre-Rhin, Peter Sowl, les équipes ont déjà effectué des réservations d’hôtel pour le week-end du 11 octobre !

Après ce nouveau trio Imola-Portimao-Nurburgring, pour compléter les treize épreuves, quelle pourrait être la suite du Championnat ?

Shanghai et la Chine s’orientent visiblement vers une annulation définitive, et à ce jour en Asie, les options comme le Vietnam et la Malaisie à Sepang, semblent- elles définitivement condamnés…

Alors sans les États-Unis, le Mexique et le Brésil, où le Coronavirus COVID-19, reste et demeure encore une menace trop sérieuse, la saison 2020 devrait être essentiellement Européenne, avec en clôture les deux ultimes manches dans le Golfe Persique, celle de Bahreïn et enduite de Yas Marina à Abu Dhabi, en décembre.

Ce qui porterait à quinze Grands Prix sur les vingt-deux initialement prévus pur cette année 2020 !

Gilles GAIGNAULT

Photos : CIRCUITS