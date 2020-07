ALESSANDRO ZANARDI EST SORTI DU COMA

Alex Zanardi, très gravement accidenté le vendredi 19 juin dernier lors d’un accident avec un camion, après avoir perdu le contrôle de son vélo à bras au cours de l’épreuve une paracycliste sur route ouverte, est enfin sorti du coma artificiel ce mardi 21 juillet 2020

C’est ce qu’a annoncé le service de réanimation de la Polyclinique Le Scotte de Sienne, où il avait été hospitalisé.

Et on a également appris que l’’ancien pilote automobile, notamment en F1 et en Indycar, désormais âgé de 53 ans, venait d’ être transféré dans une unité de rééducation neurologique et fonctionnelle

Dans un communiqué, Valtere Giovanninni, le directeur général de la Polyclinique Le Scotte de Sienne explique :

« Après l’arrêt de son maintien en coma artificiel et le retour à la normale de ses paramètres cardiaques, respiratoires, neurologiques et de son métabolisme, nous avons pu autoriser l’admission d’Alex Zanardi dans notre centre de rééducation neurologique et fonctionnelle. »

Avant d’indiquer encore et de préciser :

« Mr Zanardi a subi trois opérations délicates mais a bien réagi à celles-ci. La stabilisation de ses conditions cliniques et des paramètres vitaux a permis la réduction puis la suspension de la sédation. »

Gianpietro CERVONIA

Photo : Manfred GIET