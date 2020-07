FABIO QUARTARARO : LA STORY

Il y a dans bien des domaines des écoles d’excellence.

Dans l’ingénierie, par exemple, il y a le MIT aux USA (Massachusetts Institute of Technology) ou les Ponts en France. Dans l’art dramatique, l’Actor’s Studio de New York (dirigé aujourd’hui par Al Pacino !) ou le Français à Paris, surnom de la Comédie Française. Dans l’hippisme de haut rang, les écoles des Lipizzans de Vienne, le Cadre Noir de Saumur … Idem dans le commerce mais hélas pas dans la politique….

Il y a bien Sciences Po, que j’ai fréquenté, mais on y apprend l’art d’administrer, de comprendre, d’exprimer mais pas de diriger un pays…

Ces filières existent aussi dans les sports mécaniques, sur quatre roues, qui n’est pas passé par la filière anglaise (fréquentée assidument par Senna) doit avoir beaucoup de talent et d’abnégation pour réussir (Prost !). Dans la moto de vitesse, le nec plus ultra c’est l’Espagne, comme ce qu’a été la Belgique dans le Motocross. On démarre très jeune, les courses sont d’un niveau incroyable, même pour les juniors qui courent un championnat dans plusieurs pays, qui plus est l’opposition est féroce et talentueuse.

Il vaut toujours mieux, quelle que soit sa propre spécialité, même en dehors des sports mécaniques, apprendre dans la douleur avec de très bons que fastoche avec des médiocres. Ce qui vaut aussi dans le journalisme soi dit en passant…

C’est ce qu’a fait Fabio Quartararo, jeune homme né en 1999 à Nice, qui est monté sur une moto à quatre ans ça c’est la méthode belge, la méthode australienne, celle qui a fabriqué Stoner entre autres, commence un peu plus tard.. La légende dit même que c’est sur une trottinette, il a alors deux ans et demi, que son père et ses copains ont remarqué qu’il avait un truc…

Le père de Fabio, Etienne, qui connaît Hervé Poncharal (Tech3) depuis quarante ans, à cette époque Hervé bossait pour Honda France, la boîte a aidé Etienne Quartararo qui est devenu champion de France en 125 en 1983 !

Etienne Quartararo a aussi roulé deux fois au Bol d’Or, normal pour un sudiste, le Paul Ricard est un rendez vous hebdomadaire…

Il fait donc un excellent coach pour son fils (Jacques Bolle, le praize de la FFM, a gagné Silverstone en 1983, ils se sont rencontrés mais ne se connaissent pas vraiment à l’époque).

Le père de Fabio connaît l’école d’excellence espagnole et y envoie son fils, c’est là qu’il gagne son surnom « El Diablo »…

Parce qu’il va fort le môme, en 2013 il gagne le championnat CEV Moto3, championnat d’Espagne de la cylindrée, il est le lus jeune pilote à réussir ce tour de force…

Il est alors trop jeune pour aller rouler en mondial Moto3, il faut alors avoir seize ans, il refait le championnat d’Espagne Moto3. Il y décroche un nouveau titre, la FIM finit par changer le règlement du Moto3 mondial pour autoriser le vainqueur du CEV à y participer quel que soit son âge, on pourrait presque parler de jurisprudence Quartararo !

Bien entendu, au passage il connaît tous les circuits espagnols comme sa poche et comme il ya quatre GP (sept cette année) organisés en Ibérie chaque saison, ce parcours espagnol est forcément un super entraînement.

Le voilà donc en Moto3 mondial.

Il y a dans bien des domaines des écoles d’excellence.

Dans l’ingénierie, par exemple, il y a le MIT aux USA (Massachusetts Institute of Technology) ou les Ponts en France. Dans l’art dramatique, l’Actor’s Studio de New York (dirigé aujourd’hui par Al Pacino !) ou le Français à Paris, surnom de la Comédie Française. Dans l’hippisme de haut rang, les écoles des Lipizzans de Vienne, le Cadre Noir de Saumur … Idem dans le commerce mais hélas pas dans la politique….

Il y a bien Sciences Po, que j’ai fréquenté, mais on y apprend l’art d’administrer, de comprendre, d’exprimer mais pas de diriger un pays…

Ces filières existent aussi dans les sports mécaniques, sur quatre roues, qui n’est pas passé par la filière anglaise (fréquentée assidument par Senna) doit avoir beaucoup de talent et d’abnégation pour réussir (Prost !). Dans la moto de vitesse, le nec plus ultra c’est l’Espagne, comme ce qu’a été la Belgique dans le Motocross. On démarre très jeune, les courses sont d’un niveau incroyable, même pour les juniors qui courent un championnat dans plusieurs pays, qui plus est l’opposition est féroce et talentueuse.

Il vaut toujours mieux, quelle que soit sa propre spécialité, même en dehors des sports mécaniques, apprendre dans la douleur avec de très bons que fastoche avec des médiocres. Ce qui vaut aussi dans le journalisme soi dit en passant…

C’est ce qu’a fait Fabio Quartararo, jeune homme né en 1999 à Nice, qui est monté sur une moto à quatre ans ça c’est la méthode belge, la méthode australienne, celle qui a fabriqué Stoner entre autres, commence un peu plus tard.. La légende dit même que c’est sur une trottinette, il a alors deux ans et demi, que son père et ses copains ont remarqué qu’il avait un truc…

Le père de Fabio, Etienne, qui connaît Hervé Poncharal (Tech3) depuis quarante ans, à cette époque Hervé bossait pour Honda France, la boîte a aidé Etienne Quartararo qui est devenu champion de France en 125 en 1983 !

Etienne Quartararo a aussi roulé deux fois au Bol d’Or, normal pour un sudiste, le Paul Ricard est un rendez vous hebdomadaire…

Il fait donc un excellent coach pour son fils (Jacques Bolle, le praize de la FFM, a gagné Silverstone en 1983, ils se sont rencontrés mais ne se connaissent pas vraiment à l’époque).

Le père de Fabio connaît l’école d’excellence espagnole et y envoie son fils, c’est là qu’il gagne son surnom « El Diablo »…

Parce qu’il va fort le môme, en 2013 il gagne le championnat CEV Moto3, championnat d’Espagne de la cylindrée, il est le lus jeune pilote à réussir ce tour de force…

Il est alors trop jeune pour aller rouler en mondial Moto3, il faut alors avoir seize ans, il refait le championnat d’Espagne Moto3. Il y décroche un nouveau titre, la FIM finit par changer le règlement du Moto3 mondial pour autoriser le vainqueur du CEV à y participer quel que soit son âge, on pourrait presque parler de jurisprudence Quartararo !

Bien entendu, au passage il connaît tous les circuits espagnols comme sa poche et comme il ya quatre GP (sept cette année) organisés en Ibérie chaque saison, ce parcours espagnol est forcément un super entraînement.

Le voilà donc en Moto3 mondial.

En France, on crie au génie, on pense qu’il va tout défoncer en Moto3, il fait deux pole et deux podiums, ce qui est bien mais loin de ce à quoi s’attendait le public français, qui attend depuis longtemps son Rossi, son Ago, son Dohan, son Stoner etc…

Une première année dans le team Estrella Galicia, une deuxième avec Leopard, il semble qu’à l’époque, Fabio se soit senti mal soutenu, un pilote est toujours un ver à soie dans son cocon, encore plus quand il est jeune…

Il courra deux ans en Moto2, là encore la récolte est triste et soudain et en 2018, à Barcelone, il st pole le samedi et gagne le lendemain…

C’est enfin la vraie naissance du champion, la deuxième après sa foudroyante carrière espagnole, très loin de là, ou très près parce qu’ils sont sur le circuit catalan, les Malaisiens du team Petronas décident de jouer le coup en Moto GP l’année suivante.

C’est encore en Espagne que Fabio décroche sa première pole en Moto GP en 2019… Il est même le plus jeune pilote à l’avoir fait, piquant le record e jeunesse de Marquez ! A Assen, pole aussi et record de la piste avec… Il fera encore la pole en Allemagne, en Malaise, en Thaïlande ! Et encore une à Valence, la sixième de l’année…

A star is born, dans les commentaires de GP anglais je n’entends parler que de lui… Mais pas de victoire, il est passé tout près mais à chaque fois un Marquez au sommet de son art lui pique la première place sur le podium.

Marquez serait donc imbattable ? Non, Dovizioso l’a battu, Lorenzo, Petrucci, Rins, j’en oublie sûrement, mais peu importe, on sait que parfois l’ogre des victoires est prenable.

Dimanche 19 juillet, premier GP d’une saison écourtée, on est à Jerez (encore l’Espagne !) Fabio fait la pole, bat eux fois le record du circuit qui lui appartenait déjà, j’ai raconté la suite, première victoire sublime, travaillée, en gérant les pneus sur une piste à 56 degrés, Fabio est entré chez les grands. Un souhait, qu’il continue, il ya déjà eu des victoires françaises en 50 (la dernière, celle de Laconi à Valence, date de 1999, année de naissance de Fabio), mais ces victoires n’ont pas mené à la voie royale.

Le titre ? I have a dream…

Jean Louis BERNARDELLI