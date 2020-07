PODIUM EN SUPER GT. NIPPON POUR LE FRANÇAIS SACHA FENESTRAZ SUR LA PISTE DU FUJI AU JAPON.

Domination totale des Toyota Supra GT 500 lors de la manche inaugurale de la Saison 2020 du Championnat Nippon du GT 500.

Et le jeune espoir Français Sacha Fenestraz, exilé au lointain Japon depuis un an et où il brille – il a été sacré Champion F3 en 2019 – avec son coéquipier Nippon Yuhi Sekiguchi, s’est classé deuxièmes ce dimanche 19 juillet, de cette première manche du Championnat Super GT sur la piste du Fuji au Japon.

Terminant au volant de leur Toyota GR Supra GT 500 de l’équipe Tom’s, derrière le tandem victorieux, la paire que forme le Néo-Zélandais Nick Cassidy et le local Ryo Hirakawa, déjà en pole et qui roulaient avec la seconde Toyota GR Supra GT 500 du ‘Tom’, les Japonais Sho Tsuboi et Kazuya Oshima du Team Cerumo Wako’s, les accompagnant sur le podium.

Top 5 pour deux autres Toyota GR Supra GT 500, la deuxième de l’équipe Cerumo de l’équipage Tachikawa-Ishiura Cerumo et pour la paire Nakayama-Yamashita du SARD.

La première Nissan GT-R ne se classe que septième et la 1ère Honda huitième seulement !

Bill TAMAMA

Photos : TEAMS

LE CLASSEMENT DE LA COURSE DE FUJI

1 – Hirakawa-Cassidy (Toyota Supra) Tom’s – 66 tours

2 – Sekiguchi-Fenestraz (Toyota Supra) Tom’s, à 5″117

3 – Oshima-Tsuboi (Toyota Supra) Cerumo, à 7″345

4 – Tachikawa-Ishiura (Toyota Supra) Cerumo, à 10″278

5 – Nakayama-Yamashita (Toyota Supra) SARD, à 21″534

6 – Yamamoto-Makino (Toyota Supra) Cerumo, à 24″700

7 – Hirate-Chiyo (Nissan GTR) Bmax, à 31″091

8 – Nojiri-Fukuzumi (Honda NSX) ARTA, à 33″634

9 – Kunimoto-Mijata (Toyota Supra) Bandoh, à 37″412

10 – Takaboshi-Mardenborough (Nissan GTR) Kondo, à 1’03″505

11 – Matsuda-Quintarelli (Nissan GTR) Nismo, à 1 tour

12 – Mutoh-Sasahara (Honda NSX) Mugen, à 3 tours

13 – Izawa-Otsu (Honda NSX) Nakajima, à 4 tours

ABANDONS

29° tour : Tsukakoshi-Baguette

1° tour : Sasaki-Hiramine