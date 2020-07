MOTO 2020 : LA FFM SAUVE UN NOUVEAU TERRAIN !

Depuis le début de son mandat, Jacques Bolle (praize de la FFM) il est vrai que le garçon est juriste et n’a donc pas peur des tribunaux, s’est fait un devoir d’attaquer toutes les directives préfectorales menaçant un circuit pour de mauvaises raisons.

Idem pour les riverains outrepassant leurs droits pour réclamer sous de faux prétextes la disparition d’une aire de loisirs moto.

Cette fois c’est le site de Leyssartroux, en Dordogne, tout près de Périgueux, qui était visé par des riverains très pointilleux et semble t’il n’hésitant pas à utiliser des arguments totalement hors propos…

C’est devant le juge administratif que ces affaires sont jugées, la FFM et son service juridique viennent d’enregistrer une nouvelle victoire, on va finir par les appeler Rambo !

Ce communiqué nous été envoyé par Jacques Bolle, dommage qu’un mec comme ça ait décidé lui-même de mettre fin à ses trois mandats successifs, c’est le meilleur praize de FFM que j’aie vu depuis que je suis dans ce sport et j’y suis depuis très nombreux lustres ! (NDLR : un lustre c’est cinq ans…)

Le communiqué de la FFM :

« C’est une nouvelle victoire que la Fédération Française de Motocyclisme et le Moto-Club de Leyssartroux (24) viennent d’obtenir devant les juridictions administratives.En effet, depuis de nombreuses années, un riverain et une association environnementale tentent de faire interdire la totalité des activités motocyclistes sur ce site malgré les nombreux efforts effectués par le Moto-Club et son Président Monsieur Christian Roche. Le Tribunal Administratif de Bordeaux, par une décision du 3 juillet dernier, a rejeté l’ensemble des arguments des requérants et a considéré que ces derniers n’apportaient aucun élément de nature à établir que le fonctionnement du site de pratique est susceptible de nuire de manière significative à l’environnement. Le Moto-Club de Leyssartroux pourra ainsi continuer à organiser, notamment des épreuves régionales et nationales de Championnats d’Endurance Tout-Terrain, sur son superbe site en Périgord vert.

Rappelons que l’organisation du sport est d’intérêt général conformément à la Loi. La FFM continuera à soutenir ses clubs et n’hésitera pas à faire valoir ses droits devant la justice chaque fois que cela sera nécessaire ».

Bravo amigos de la FFM. Ne vous arrêtez pas en si bon chemin (ouaf !) il y a en France et ailleurs beaucoup de gens qui se croient au-delà des lois. Y compris des préfets, la meilleure surveillance De leurs actes vient du bas, pas du haut…

Jean Louis BERNARDELLI