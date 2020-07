GRANDE PREMIÈRE RÉUSSIE POUR LA LIGIER EUROPEAN SERIES AU PAUL RICARD.

La Ligier JS2 R N°4 du Cool Racing, domine la catégorie GT et les équipes HP Racing Team et Larbre Compétition s’adjugent chacune une victoire en catégorie proto JS P4.

Premières courses en ce week-end de la mi-juillet, pour les concurrents de la toute nouvelle Ligier European Series, dédiée à la Ligier JS2 R et à la Ligier JS P4, sur le circuit Varois du Paul Ricard, lesquelles se déroulaient pendant le meeting d’ouverture du Championnat d’Endurance de l’ELMS.

Deux victoires pour l’équipe Cool Racing et son jeune pilote Sébastien Baud en Ligier JS2 R. Une victoire pour HP Racing Team et son pilote italien Andrea Dromedari et une également pour Larbre Compétition et son duo Valentin Simonet-Alexandre Yvon dans la catégorie Ligier JS P4.

Course 1

Le départ est donné samedi à 10 h 50 pour une heure de course intense. Pas de ravitaillement, pas de changement de pneus. Juste un arrêt aux stands entre la 28ème et la 32ème minute de course pour le changement de pilote ou l’arrêt obligatoire des pilotes solo. Minimum 85 secondes entre l’arrivée dans la ‘pitlane’ et la sortie !

En catégorie JS2 R, les N°45 de Victor Shaytar et N°46 d’Alain Marchois de l’équipe MV2S Racing occupent la première ligne. Mais dès le départ la JS P4 N°81 de Milo Racing, emmenée par Kevin Balthazar, remonte du fond de la grille et donne la chasse aux JS2 R, suivie de près par la N°50 d’HP Racing Team du pilote italien Dromedari.

Victor Shaytar résiste, mais doit céder la tête à la JS P4 N°81 au septième tour, puis au dixième à la N°50. Suivent la JS2 R N°74 du Cool Racing et la JS2 R N°46 de MV2S Racing.

Arrêts aux stands. La JS2 R N°45 de MV2S Racing est la première à s’arrêter. Mikhaïl Makarovskii prend le relais mais c’est sa voiture sœur la JS2 R N°46 qui tire son épingle du jeu et occupe alors la première position de la catégorie. Avec à son volant, Antoine Chapus.

La N°74 du Cool Racing toujours pilotée par Sébastien Baud confirme ses performances des essais et dispute la première place de la catégorie à la 46 et c’est bientôt chose faite.

Car les deux JS2 R de MV2S Racing, 45 et 46, écopent chacune ‘bêtement’ d’un ‘stop and go’, pour ne pas avoir respecté le temps d’arrêt aux stands et s’effacent naturellement devant leurs rivales !

La 74 de Cool Racing avec le jeune Sébastien Baud au volant remporte donc finalement la victoire. Fidèle à ce qu’il avait annoncé à l’issue de sa pole position !

La N°66 de chez M Racing de l’équipage père-fils, Erwan et Natan Bihel et la N°38 de l’équipage formé de la paire avec Marc Guillot et Jean-Marc Thevenot d’HRC, complètent le podium.

Victor Shaytar sur la 45 de MV2S Racing s’adjugeant lui, le meilleur temps au tour de la catégorie en 2’06.007.

En revanche, la Ligier JS2 R N°86 de chez M Racing victime dès le premier tour d’un contact n’est pas retournée en piste. Il en est allé de même pour la 17 d’Arctic Energy au quatrième tour. Contact aussi pour la JS2 R N°69 de M Racing, mais qui n’a pas empêché Laurent Millara de reprendre la course et de terminer en cinquième position. Quant à la N°30 de l’équipe Périgourdine CD Racing, suite à un problème électrique, elle n’a pas pu franchir la ligne d’arrivée.

En catégorie JS P4, après les arrêts aux stands, c’est la JS P4 N°50 d’HP Racing, toujours avec Dromedari au volant, qui prend le commandement devant la JS P4 N°81 de Milo Racing.

Julien Schell sur la JS P4 N°33 effectue une belle remontée, en s’adjugeant le meilleur temps au tour en 2’03.306, talonné par l’autre JS P4 de Larbre Compétition la N°34 de Valentin Simonet.

Andrea Dromedari passe la ligne d’arrivée en tête de cette première course et remporte la catégorie JS P4, après la belle bagarre jusqu’à mi-course avec la 81 de l’équipe Belge Milo Racing, aux mains de Kevin Balthazar et de Christophe Nivarlet. Une belle performance pour le jeune Kevin, blessé jeudi après-midi.

La JS P4 N°34 de Larbre Compétition confiée au tandem Valentin Simonet-Alexandre Yvon, s’octroie la troisième place.

Le podium, d’un style inédit, se déroule dans des conditions de barrières sanitaires strictes dans un lieu reculé et champêtre pour les premiers de chaque catégorie, suivi d’une remise des trophées aux autres pilotes dans leur stand. Ce qui n’entame nullement l’enthousiasme des vainqueurs !

PAROLES DE PILOTES

Sébastien Baud, Cool Racing, Ligier JS2 R N°74, vainqueur de la catégorie JS2 R :

« Je suis vite remonté dans les premières places en faisant toujours les mêmes temps et en étant régulier. Notre arrêt au stand s’est plutôt bien passé donc on va essayer d’améliorer encore pour la course 2. Faire un doublé aujourd’hui ce serait vraiment le top du top. La Ligier JS2 R est une super voiture avec une bonne balance. On apprécie parce que dès le début on peut être agressif et ça jusqu’à la fin. Pendant une heure elle tient bien le rythme, avec des super pneumatiques Michelin qui tiennent bien l’endurance, donc c’est vraiment top. Une belle saison s’annonce ! »

Andrea Dromedari, HP Racing Team, Ligier JS P4 N°50, vainqueur de la catégorie JS P4 :

« La Ligier JS P4 est une très bonne voiture, facile pour les débutants aussi, et même si j’ai eu l’habitude de rouler sur une Ligier JS P3, elle n’a rien à lui envier. Je sais que je vais réellement me régaler cette saison et vivre une grande expérience. »

Pilotes et voitures ont eu à peine le temps de récupérer que la revanche démarre déjà, trois heures après la fin de la première course.

Course 2

Très beau départ de Julien Schell sur la Ligier JS P4 N°33 qui réussit à voler la vedette à Valentin Simonet sur la Ligier JS P4 N°34. Andrea Dromedari sur la N°50 d’HP Racing Team ferme la marche du trio de tête, alors que Christophe Nivarlet à bord de la 81 de Milo Racing entreprend une belle remontée.

De son côté Marc Guillot sur la Ligier JS2 R N°38 d’HRC s’empare immédiatement de la première place de la catégorie au détriment de Sébastien Baud du Cool Racing sur la 74, vainqueur de la 1ère course.

Un beau duel va opposer les deux pilotes, partis en première et deuxième positions de la catégorie, durant la première partie de la course. Laurent Millara au volant de la 69 de M Racing, complétant en ce début de course, le top 3 de la catégorie.

La Ligier JS2 R N°30 de CD Sport, emmenée par Baptiste Berthelot, après être passée brillamment du fond de la grille à la cinquième place de la catégorie hérite d’un ‘drive through’ à la suite d’une collision avec une GT qui la rétrograde définitivement en fin de peloton.

Après les arrêts aux stands de la mi-course, on retrouve les positions de la première partie de course, du moins pour les trios de tête des deux catégories. La bataille continue en Ligier JS2 R entre la 74 et la 38, celle-ci finalement cédant du terrain et dégringolant dans le classement…

La N°45, pilotée par Victor Shaytar, s’attaque à son tour à la 74, leader de la catégorie JS2 R, et réussit malgré la résistance du jeune pilote, à lui chiper sa première place !

Elle doit tout de même laisser son leadership pour effectuer un ‘Stop&Go’ de 15 secondes pour infraction au cours du ‘Pit-Stop’.

La 74 du Cool Racing repasse donc en tête de sa catégorie, suivie des deux Ligier JS2 R de M Racing, la 66 et la 69, respectivement aux mains de Natan Bihel et de Laurent Millara.

Les deux voitures de MV2S Racing, la 45 des pilotes Russes, Shaytar et Makarovskii, et la 46 de Marchois et Chapus, terminent donc au pied du podium, suivi de la 38 d’HRC. La 45 de Victor Shaytar s’octroie cependant à nouveau le meilleur temps en 2’05.678.

Sébastien Baud gagne donc son pari et les deux courses dans la catégorie JS2 R avec la N°74 de l’équipe Suisse du Cool Racing. M Racing avec la 66, grâce au tandem Bihel père-fils, obtient deux fois les deuxièmes places après des manches très disputées.

En catégorie Sport-Prototype, la N°81 de Milo Racing, aux mains de Kevin Balthazar, achève sa remontée et complète le Top 3 où la 50 d’HP Racing Team tient le ‘lead’ devant la 34 de Larbre Competition jusqu’à ce que, dans le dernier tour, Alexandre Yvon sur cette 34 arrache la victoire au pilote italien vainqueur de la première course.

Si la JS P4 33 de Julien Schell et Thomas Duchene termine quatrième de la catégorie, Julien signe le meilleur temps en 2’02.609.

PAROLES DE PILOTES

Sébastien Baud, Cool Racing, Ligier JS2 R N°74, vainqueur de la catégorie JS2 R :

« Je suis vraiment heureux et fier d’avoir gagné cette deuxième course. Je suis parti en pole position et j’ai géré la course pendant une heure. J’ai vraiment été dérangé par un pilote expérimenté russe qui est revenu bien derrière moi et avec qui on a eu une petite bagarre, mais ça a tourné en ma faveur et j’ai passé la ligne d’arrivée en tête. Je suis vraiment heureux pour le team. On va continuer à travailler pour faire la même chose à Spa ! »

Alexandre Yvon, Larbre Compétition, Ligier JS P4 N°34, vainqueur de la catégorie JS P4 :

« Ils m’ont dit à la radio que la JS P4 N°50 était en tête donc quand je l’ai dépassée à quelques minutes de la fin je me suis dit que peut-être j’étais premier ou alors que le tour d’avant était le dernier et que j’avais loupé quelque chose ! Malheureusement pour le pilote de la 50, il a eu un problème dans le dernier tour et nous avions bien gagné ! C’était ma première course sur le circuit Paul Ricard et ma première fois avec cette voiture. Une première pour tout ! »

Valentin Simonet, Ligier JS P4 N°34 de Larbre Compétition, vainqueur de la catégorie JS P4 :

« Je suis allé très vite au début de la course et j’ai essayé de creuser un écart avec les autres pilotes. Mon coéquipier a fait du bon boulot et a bien progressé pendant le week-end. C’était un honneur de rouler avec Larbre Compétition et c’est super de finir comme ça. Avant d’arriver je ne savais pas trop à quoi m’attendre parce que c’est une voiture « spéciale », une sorte de ‘batmobile’. Dans la voiture on est comme dans un vrai sport-prototype, mais facile à conduire. On sent que c’est la première marche de la pyramide de l’Endurance, avant le LMP3 et le LMP2. Je pense que pour les pilotes qui veulent faire les 24 Heures du Mans ou l’ELMS/LMC c’est une bonne manière de découvrir les circuits et de se préparer pour ce type de courses d’Endurance comme le châssis de la JS P4 est dérivé de la LMP3. Et bien sûr on prend beaucoup de plaisir !».

Laissons la conclusion de ce premier week-end pour la Ligier European Séries, à son instigateur, Jacques Nicolet, le Président de Ligier Automotive :

« Quelle première ! Je suis très heureux de ce premier week-end ‘Ligier European Series. Je tiens à remercier les équipes et les pilotes Ligier pour leur confiance et leur participation. Démarrer une série est toujours un challenge. Les circonstances actuelles rendent ce début de saison encore plus exceptionnel. Et tout ceci n’aurait pas été possible sans l’organisation de l’ELMS et le soutien de nos partenaires Michelin Motorsport, Total et Stand 21. Comme imaginée, cette série remplit bien son rôle de premier step dans le monde de l’endurance Le Mans, en GT comme en sport-prototype, et cette première manche augure bien de la suite de la saison. Nous avons tous déjà hâte de nous retrouver à Spa ! »

Effectivement, le prochain rendez-vous est prévu à Spa-Francorchamps en Belgique, les 7-8 août prochains pour le deuxième ‘Heat’ de la saison 2020.

François LEROUX

Photos : Antoine CAMBLOR

LES CLASSEMENTS

CATÉGORIE JSP4