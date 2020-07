LEWIS HAMILTON SURVOLE LE GP. DE HONGRIE ET ÉCRASE DÉJÀ LE CHAMPIONNAT DU MONDE 2020 !

Nouvelle démonstration de l’équipe Mercedes qui en trois semaines et en autant de GP. en ce début de Championnat du Monde de F1 2020, continue de tout survoler et d’écraser la concurrence car avec trois succès en 3 courses, une victoire pour le Finlandais Valterri Bottas et deux pour le Britannique Hamilton, les duettistes de Mercedes ont déjà tué la Saison 2020…

Car qui peut franchement encore se passionner et s’intéresser pour cette Formule 1, où il y a Mercedes et les autres complètement surpassés sur la durée d’une saison et qui exception faite pour Ferrari et Red Bull de quelques victoires obtenues par ci, par là, subissent l’insolente et l’outrageante supériorité et domination des deux pilotes des intouchables et imbattables Flèches d’Argent, désormais repeintes en noir !

Donc ce dimanche 19 juillet, une victoire de plus pour Lewis Hamilton, lequel triomphe à nouveau une semaine aprés son succès décroché dimanche dernier à l’arrivée du Grand Prix de Styrie, dans les montagnes du Sud de l’Autriche.

Une semaine après, Lewis Hamilton et sa Mercedes poursuivent leur cavalier seul, écrasant à nouveau et survolant la course. Un excellent Max Verstappen qui a parfaitement su résister au volant de sa Red Bull-Honda, au retour de la voiture-sœur, la seconde W11 du Finlandais Valterri Bottas s’offre la seconde place, le vainqueur il y a quinze jours du GP. d’Autriche devant se contenter ce jour de la 3ème place du podium.

Belle performance au volant de la ‘monoplace clone’ des Mercedes 2019, la Racing Point 2020, elle, pour le jeune Canadien Lance Stroll qui se classe quatrième devant la première des Ferrari, celle de l’ancien quadruple Champion du Monde, l’Allemand Sebastian Vettel qui précède sous le damier l’autre Red Bull-Honda que pilote le Thaïlandais Alex Albon.

Sergio Pérez et la deuxième Racing Point-Mercedes pointant au septième rang devant la première Renault, celle de l’Australien Daniel Ricciardo.

Le Top 10 étant complété par – bel exploit – l’Haas du Danois Kevin Magnussen et par l’unique McLaren-Renault, de l’Espagnol Carlos Sainz Jr..

Qu’ajouter ?

Qu’il y a Mercedes qui écrase TOUT et ne laisse que des miettes à la concurrence !

Au classement provisoire de pilotes, Hamilton totalise déjà 63 points Bottas lui 58 et Verstappen, 33 ! Chez Ferrari, Leclerc en compte 18 et Vettel, 9

Dans le camp des équipes, Mercedes compte déjà 121 points, plus du double de Red Bull qui en a scoré 55. Quant à Ferrari, la Scuderia est seulement classée cinquième avec 27 points, et Renault sixième avec 12 maigres points !

PAS FRANCHEMENT PASSIONNANTE CETTE F1, VIVE LE MOTO GP…

Franchement, n’ayons pas peur de le dire et de le répéter pas de quoi nous passionner !

Qui peut encore suivre une telle F1 ?

Qui ?

Moi qui tout jeune Journaliste, ait connu les grandes années entre 1975 et 2000, où entre cinq et sept Teams (Lotus- Brabham-Ferrari-Renault-McLaren-Tyrrell-Ligier entre autres) se bagarraient pour la gagne…

Mon dieu que cela me semble loin…

Fort heureusement en ce dimanche 19 juillet 2020, on a pu suivre et cette fois avec passion, le premier Moto GP. du Calendrier 2020 et la formidable toute 1ère victoire d’un gamin de tout juste 21 ans – depuis avril – le grand espoir Français Fabio Quartararo.

Diable que cela fait du bien d’assister aux courses du Moto GP., où il y a à chaque GP. de la ‘baston’. Entre la douzaine de pilotes Honda, Yamaha, Suzuki, Ducati, Aprilia et KTM !

Les Marquez, Rossi, Viñales, Lorenzo, Dovizioso, Zarco et depuis 2019, la petite pépite, le vainqueur du 1er GP 2020, Fabio Quartararo !

Gilles GAIGNAULT

Photos : TEAMS ET YAMAHA

LE CLASSEMENT DU GRAND PRIX DE HONGRIE 2020

1 – Lewis Hamilton (Mercedes) – 70 tours

2 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) à 8″702

3 – Valtteri Bottas (Mercedes) à 9″452

4 – Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) à 57″579

5 – Alexander Albon (Red Bull-Honda) à 1’18″316

6 – Sebastian Vettel (Ferrari) à 1 tour

7 – Sergio Perez (Racing Point-Mercedes) à 1 tour

8 – Daniel Ricciardo (Renault) à 1 tour

9 – Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) à 1 tour

10 – Carlos Sainz Jr. (McLaren-Renault) à 1 tour

11 – Charles Leclerc (Ferrari) à 1 tour

12 – Daniil Kvyat (Alpha Tauri-Honda) à 1 tour

13 – Lando Norris (McLaren-Renault) à 1 tour

14 – Esteban Ocon (Renault) à 1 tour

15 – Romain Grosjean (Haas-Ferrari) à 1 tour

16 – Kimi Räikkönen (Alfa Romeo-Ferrari) à 1 tour

17 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) à 1 tour

18 – George Russell (Williams-Mercedes) à 1 tour

19 – Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) à 5 tours

ABANDON :

Pierre Gasly

LE CLASSEMENT DU CHAMPIONNAT DES PILOTES

1.Hamilton : 63 points– 2.Bottas : 58 – 3.Verstappen : 33 – 4.Norris : 26 – 5.Albon et Perez : 22 – 7.Leclerc et Stroll : 18 – 9.Sainz Jr. : 14 – 10.Vettel : 9 – 11.Ricciardo : 8 – 12.Gasly : 6 – 13.Ocon : 4 – 14.Magnussen et Giovinazzi : 2 – 16.Kvyat : 1.

LE CLASSEMENT DU CHAMPIONNAT DES CONSTRUCTEURS

1.Mercedes : 121 points – 2.Red Bull-Honda : 55 – 3.McLaren-Renault et Racing Point-Mercedes : 40 – 5.Ferrari : 27 – 6.Renault : 12 – 7.Alpha Tauri-Honda : 7 – 8.Alfa Romeo-Ferrari et Haas-Ferrari : 2.