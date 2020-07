SUCCÈS DE LUCA GHIOTTO DANS LA DEUXIÈME COURSE F2. SUR L’HUNGARORING.

La deuxième course sur l’Hungaroring du Championnat de F2, a été remportée par le pilote Italien Luca Ghiotto de l’équipe Hitech, lequel devance au terme des 28 tours que comportait cette seconde épreuve, le Britannique Callum Ilott d’UNI Virtuosi et le jeune Allemand Mick Schumacher du Prema.

Victorieux et second de la premiére manche, les Russe Robert Shwartzman du Prema et Nikita Mazepin, d’Hitech, complétant le Top 5.

Ensuite, on pointe et dans l’ordre, Louis Délétraz de Charouz, Jehan Daruvala de Carlin, Guanyu Zhou d’UNI Virtuosi, Marcus Armstrong d’ART GP, et le Français Giuliano Alesi d’HWA, qui termine au dixième rang.

Au Classement Général provisoire, Shwartzman mène avec 81 points, précédant Ilott qui en totalise 63 et Lundgaard, le Danois 43. Mick Schumacher pointe au 4éme rang avec 39 points devant Ticktum qui en compte, 38.

Peter SOWL

Photos : F2 -TEAMS

LE CLASSEMENT DE LA SECONDE COURSE F2 DU HUNGARORING

1 – Luca Ghiotto – Hitech, les 28 tours, en 45’04″725

2 – Callum Ilott – UNI Virtuosi, à 0″423

3 – Mick Schumacher – Prema, à 11″762

4 – Robert Shwartzman – Prema, à 13″818

5 – Nikita Mazepin – Hitech, à 15″152

6 – Louis Délétraz – Charouz, à 23″451

7 – Jehan Daruvala – Carlin, à 23″831

8 – Guanyu Zhou – UNI – Virtuosi, à 32″230

9 – Marcus Armstrong – ART GP, à 34″275

10 – Giuliano Alesi – HWA, à 39″283

11 – Nobuharu Matsushita – MP Motorsport, à 42″731

12 – Sean Gelael – DAMS, à 44″953

13 – Christian Lundgaard – ART GP, à 46″926

14 – Artem Markelov – HWA, à 51″733

15 – Pedro Piquet – Charouz à 52″231

16 – Felipe Drugovich – MP Motorsport, à 55″890

17 – Roy Nissany – Trident, à 1’04″365

18 – Yuki Tsunoda – Carlin, à 1’13″806

19 – Jack Aitken – Campos, à 1’15″656

20 – Marino Sato – Trident, à 1’23″059

21 – Guilherme Samaia – Campos, à 1 tour

22 – Dan Ticktum – DAMS, à 5 tours

MEILLEUR TOUR :

Guanyu Zhou, en 1’30″969

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL PROVISOIRE F2

1.Shwartzman : 81 points – 2.Ilott : 63 – 3.Lundgaard : 43 – 4.Schumacher : 39 – 5.Ticktum : 38 – 6.Armstrong : 34 – 7.Zhou : 33 – 8.Drugovich : 31 – 9.Deletraz : 28 – 10.Ghiotto : 27