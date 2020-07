LE RUSSE SMOLYAR EN POLE EN F3 FIA AU HUNGARORING. LE ROOKIE FRANÇAIS POURCHAIRE TROISIEME

Arrêtée et stoppée au drapeau rouge pour cause d’averses violentes en début d’après-midi, la séance des qualifications des concurrents du Championnat de la F3 FIA, a finalement pu se dérouler mais a été repoussée et décalée en toute fin de journée sur le Hungaroring.

Et c’est Alexander Smolyar, l’un des pilotes de l’écurie Française ART GP, qui a signé le meilleur chrono en 1’51 »348 et s’élancera depuis la pole position de la course 1 du Grand Prix de Hongrie, ce samedi matin.

Le Russe partagera la première ligne avec l’Américain Logan Sargeant, l’un des pilotes de la Scuderia Prema, son dauphin avec 1’51 »606 et qu’il a devancé de 0 »258.

Superbe performance du ‘ rookie’ Français, le jeune Théo Pourchaire, qui roule chez ART Grand Prix et qui s’offre le troisième temps avec 1’51 »714.

Il s’élancera avec à ses côtés, le Danois Frederik Vesti ,autre pilote Prema.

L’actuel leader du classement provisoire du Championnat, l’Australien Oscar Piastri également du Prema, s’élancera lui de la troisième ligne, n’ayant pu faire mieux que le sixième chrono.

A retenir la vingt-quatrième place de la jeune Allemande Sophia Floersch de la formation Espagnole Campos. Et le vingt-sixième rangde l(atre plote Français, Clément Novalak du Team Carlin.

Peter Sowl

Photos : F3

LA GRILLE DE DÉPART DE LA F3 FIA

1 – Alex Smolyar – ART GP – 1’51″348

2 – Logan Sargeant – Prema – 1’51″606

3 – Theo Pourchaire – ART GP – 1’51″714

4 – Frederik Vesti – Prema – 1’52″228

5 – Calan Williams – Jenzer – 1’52″252

6 – Oscar Piastri – Prema – 1’52″278

7 – Sebastian Fernandez – ART GP – 1’52″288

8 – Richard Verschoor – MP Motorsport – 1’52″352

9 – Bent Viscaal – MP Motorsport – 1’52″460

10 – Dennis Hauger – Hitech – 1’52″471

11 – Liam Lawson – Hitech – 1’52″638

12 – Olii Caldwell – Trident – 1’52″919

13 – Max Fewtrell – Hitech – 1’53″001

14 – David Beckmann – Trident – 1’53″101

15 – Alex Peroni – Campos – 1’53″231

16 – David Schumacher – Charouz – 1’53″283

17 – Federico Malvestiti – Jenzer – 1’53″296

18 – Igor Fraga – Charouz – 1’53″333

19 – Enzo Fittipaldi – HWA Racelab – 1’53″432

20 – Lukas Dunner – MP Motorsport – 1’53″479

21 – Jake Hughes – HWA Racelab – 1’53″501

22 – Jack Doohan – HWA Racelab – 1’53″648

23 – Enaam Ahmed – Carlin – 1’53″751

24 – Sophia Floersch – Campos – 1’53″855

25 – Lirim Zendeli – Trident – 1’53″937

26 – Clément Novalak – Carlin – 1’53″991

27 – Cameron Das – Carlin – 1’54″000

28 – Roman Stanek – Charouz – 1’54″243

29 – Matteo Nannini – Jenzer – 1’54″780

30 – Alessio Deledda – Campos – 1’57″455