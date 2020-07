POLE POUR LES LIGIER JS2R DU MV2S ET COOL ET POUR LA JSP4 DE LARBRE EN LIGIER EUROPEAN SERIES

Pole position pour les Ligier JS2 R N°45 du MV2S Racing et N°74 du Cool Racing, et pour la Ligier JS P4 N°34 de Larbre Compétition

Lancement ce week-end de la Ligier European Series sur le circuit Varois du Paul Ricard, la nouvelle série monomarque du constructeur Français, à l’occasion de la manche d’ouverture du Championnat d’Europe d’Endurance de l’ELMS, avec ce vendredi, les 1éres séances d’essais.

Onze GT, des Ligier JS2 R, et quatre sport-prototypes, des Ligier JS P4, étaient finalement au rendez-vous ce vendredi 17 juillet, malgré la crise sanitaire de la pandémie du Coronavirus COVID-19.

Après s’être déjà imposée pendant la séance des essais libres, la Ligier JS2 R N°45 de l’équipe MV2S Racing, grâce au très expérimenté pilote Russe Victor Shaytar qui réalisait le meilleur temps de la première séance de qualifications, ensuite lors de la deuxième séance, c’est Sébastien Baud au volant de la Ligier JS2 R N°74 de l’équipe Suisse du Cool Racing qui se montrait le plus rapide de la catégorie.

En Ligier JS P4, Larbre Compétition décroche le meilleur temps de la catégorie des deux séances avec sa Ligier JS P4 N°34 avec le duo Valentin Simonet-Alexandre Yvon.

Pour cette première journée d’essais, au programme une heure d’essais libres et deux séances d’essais qualificatifs de vingt minutes pour déterminer la grille de départ de la course 1 et de la course 2 du samedi.

Pour la séance d’essais libres, une Ligier JS P4 manque à l’appel, la N°16 de M Racing emmenée par Sacha Lehmann de l’Institut de Pilotage de Jean-Bernard Bouvet, qui a dû déclarer forfait pour raison médicale.

La catégorie, la veille, avait déjà joué de malchance. A la suite d’un malencontreux accident dans le paddock, le pilote belge Kevin Balthazar de l’équipe Milo Racing avait été transporté à l’hôpital pour une intervention à la cheville. Le jeune pilote a néanmoins participé au début de la séance d’essais libres le lendemain au volant de la N°81, sans toutefois pouvoir donner le meilleur de lui-même.

C’est la Ligier JS P4 N°50 de l’équipe italienne HP Racing Team, emmenée par Andrea Dromedari, qui réalise le meilleur temps des essais libres, en 2’03.230, avant d’être stoppée par un problème moteur à trois minutes de la fin. Elle est talonnée à huit petits centièmes par la Ligier JS P4 N°34 de Larbre Compétition, avec au volant Valentin Simonet. Dans la catégorie JS2 R, la N°45 de l’équipe MV2S Racing avec Victor Shaytar, vainqueur GTE Am des 24 Heures du Mans 2015, réalise le meilleur tour en 2’06.573.

Une performance confirmée au cours de la première séance de qualifications où le pilote Russe signe finalement la première pole position de la saison en 2’06.007. Il prendra donc le départ samedi de la première course en première ligne, avec la deuxième JS2 R de l’équipe, la N°46 d’Antoine Chapus et Alex Marchois, à ses côtés.

Dans la catégorie Ligier JS P4, c’est la N°34 de Larbre Compétition avec Alexandre Yvon au volant qui s’octroie le meilleur temps des sport-prototypes. Malheureusement deux voitures ont été retenues aux stands, d’une part la Ligier JS P4 N°50 d’HP Racing Team et la Ligier JS P4 N°81 de Milo Racing.

Au cours de la deuxième séance de qualifications qui a démarré deux heures plus tard, toutes les Ligier JS P4 sont en piste et c’est la même Ligier JS P4 N°34 de Larbre Compétition qui obtient la pole position en 2’02.510 avec cette fois Valentin Simonet au volant. Elle partira donc également en première ligne pour la seconde course, suivie de sa voiture sœur, la N°33 de Thomas Duchene et Julien Schell.

En catégorie Ligier JS2 R, Sébastien Baud, à bord de la N°74 du Cool Racing, confirme ses performances de la journée. Il s’est montré le plus rapide en 2’06.737.

Malgré l’absence de spectateur du au huis clos qu’impose la pandémie et les restrictions, une belle ambiance règne au Castellet, où pilotes expérimentés et gentlemen drivers sont ravis de reprendre la piste après des mois d’arrêt. Et à l’évidence satisfaits de leur première journée.

PAROLES DE PILOTES

Victor Shaytar, MV2S Racing, Ligier JS2 R N°45, Pole position JS2 R – Essais Qualificatifs 1 :

« La voiture était parfaite, et tout s’est bien déroulé. Un super set-up et un super temps. Je ne pouvais pas rêver mieux. Maintenant il ne reste plus qu’à gagner les courses demain ! »

Sébastien Baud, Cool Racing, Ligier JS2 R N°74, Pole position JS2 R – Essais Qualificatifs 2 :

« C’était seulement la deuxième fois où on roulait sur la voiture mais ça s’est bien passé. Pour la première qualification on est tombé en panne d’essence au 6ème tour et on n’a pas pu faire le temps qu’on voulait faire, même si on termine troisième. Pour la deuxième séance on a trouvé un bon compromis entre la voiture et moi avec pas mal de grip et on a repris de bonnes sensations ce qui nous fait un super temps et la pole. Donc confiant pour demain ! Je pars 3ème pour la course 1. J’aime bien avoir un peu de peloton pour la bagarre ! Pour la course 2 je vais essayer de m’échapper pour ensuite faire la course tout seul ! »

Valentin Simonet, Larbre Compétition, Ligier JS P4 N°34, Pole position JS P4 – Essais Qualificatifs 2 :

« Je ne m’attendais pas à faire la pole position. C’est une bonne surprise ! J’ai découvert la voiture ce matin en essais libres. Au fur et à mesure des tours, j’allais de plus en plus vite et je commençais à avoir un très bon feeling avec la voiture. J’ai décroché le meilleur temps dans les derniers tours ! Maintenant je suis impatient de participer aux courses demain. C’est aussi un super résultat pour l’équipe qui partira en tête de la catégorie pour les deux courses. Cette première journée d’essais promet un très beau spectacle en piste ! »

La première course se déroulera ce samedi 18 juillet à 10h50 et la deuxième course à 14h50. Un week-end intense donc pour cette épreuve inaugurale de cette nouvelle Ligier European Cup pour les pilotes et les équipes.

François LEROUX

Photos : Antoine CAMBLOR