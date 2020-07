VETTEL ET FERRARI SE MONTRENT SOUS LA PLUIE AUX ESSAIS VENDREDI APRES MIDI AU HUNGARORING

Disputée sous la pluie, après que la session des qualifications des pilotes de la F3 FIA, ait été elle interrompue au drapeau rouge, la seconde séance des essais libres de la F1, s’est-elle, ensuite naturellement déroulée sur la piste détrempée du Hungaroring au nord de Budapest mais momentanément, les seuls treize pilotes aventureux, ne bouclant que quelques tours

Et avec un temps de 1’40″464, c’est l’ancien quadruple Champion du monde, le pilote Allemand de la Scuderia qui s’est montré le plus rapide, Sebastian Vettel au volant de sa Ferrari SF 1000 et le plus assidu en piste mais avec 12 tours couverts !

Il précède la seule Mercedes chronométrée celle de Valtteri Bottas, son plus proche rival, second avec un chrono de 1’40 »736, à 0″272 et cinq tours bouclés, la McLaren-Renault de l’Espagnol Carlos Sainz Junior, qui a roulé six tours, complétant le Top 3, avec 1’41 »784, à 1 »320.

Suivent aux 4éme et 5éme rangs, les deux Racing Point-Mercedes du Canadien Lance Stroll et du Mexicain Sergio Pérez, toujours aussi présentes et régulières en haut de la feuille des temps, avec 1’42 »380 et 1’42 »470, respectivement à 1 »916 et 2 »006.

Le jeune Français Pierre Gasly qui n’avait pu tourner en matinée, stoppé à son stand, à la suite d‘un problème décelé sur le moteur Honda de son Alpha Tauri, signe en sept tours, une belle sixième place avec 1’42 »588, à 2 »124

Ensuite on pointe l’unique Red Bull-Honda en piste pendant quatre petits tours, celle du Hollandais Max Verstappen, seulement septième avec 1’42 »820, à 2 »356

Le Top 10 étant complété par la Haas-Ferrari du Français Romain Grosjean, à 2 »871, par l’Alfa Roméo du Finlandais Kimi Räikkönen, à 3 »007 et par l’autre Ferrari de Charles Leclerc, dixième à 3 »261.

On l’a dit, seuls treize des vingt pilotes ont bouclé au moins un tour lancé, les autres chronométrés étant le second pilote Alfa Roméo, le transalpin Antonio Giovinazzi, l’autre pilote McLaren-Renault, le jeune Britannique Lando Norris, et le Russe Daniil Kvyat coéquipier de Gasly chez Alpha Tauri.

Meilleur temps de la session matinale Lewis Hamilton est vite rentré au bout d’un tour…

Pas de quoi s’inquiéter pour les qualifications de ce samedi après-midi, même si la météo annoncée évoque à nouveau de possibles violentes averses, le septuple Champion du monde s’étant révélé le plus vite en piste il y a une semaine lors de la séance du GP de Styrie dans des conditions identiques.

Sont sagement restés au chaud, outre Hamilton, les deux pilotes Renault, Ricciardo et Ocon, les deux pilotes Williams Latifi et Russel, le Thaïlandais de Red Bull-Honda, Alex Albon et enfin, le Danois de Haas, Kevin Magnussen!

Peter SOWL

Photos : TEAMS-PIRELLI

LE CLASSEMENT DE LA SECONDE SÉANCE DES ESSAIS LIBRES CE VENDREDI 17 JUILLET

1 – Sebastian Vettel (Ferrari) 1’40″464 – 12 tours

2 – Valtteri Bottas (Mercedes) 1’40″736 – 5

3 – Carlos Sainz (McLaren-Renault) 1’41″784 – 6

4 – Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) 1’42″380 – 6

5 – Sergio Perez (Racing Point-Mercedes) 1’42″470 – 5

6 – Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) 1’42″588 – 7

7 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) 1’42″820 – 4

8 – Romain Grosjean (Haas-Ferrari) 1’43″335 – 6

9 – Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) 1’43″471 – 16

10 – Charles Leclerc (Ferrari) 1’43″725 – 10

11 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) 1’44″411 – 9

12 – Lando Norris (McLaren-Renault) 1’46″000 – 5

13 – Daniil Kvyat (Alpha Tauri-Honda) 1’47″422 – 7