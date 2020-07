LES MERCEDES DEVANCENT LES RACING POINT…MERCEDES AUX 1ers ESSAIS F1 DU GP DE HONGRIE!

Les moteurs Mercedes brillent ce vendredi matin lors de la première session des essais libres du Grand Prix de Hongrie, troisième manche du Championnat du monde de Formule 1 qui se déroulera ce dimanche sur la piste du Hungaroring.

Quatre moteurs Mercedes devancent le reste du plateau lors des premiers essais libres du Grand Prix de Hongrie et ce sont fort logiquement, les deux Mercedes W11 de Lewis Hamilton et de Valtteri Bottas, les deux premiers vainqueurs des deux GP d’ouverture du calendrier 2020 totalement remanié et chamboulé sur le Red Bull Ring, le manches des épreuves dénommées GP d’Autriche et de Styrie dimanche.

Et derrière eux les duettistes… on pointe les deux Racing Points à moteur Mercedes du Mexicain Sergio Perez et du Canadien Lance Stroll, dans le viseur de l’équipe Renault, qui a porté réclamation auprés des commissaires techniques de la FIA les estimant des clones de la Mercedes modèle 2019 !

Ce vendredi lors de la séance matinale, le chrono de référence et meilleur temps est signé … Hamilton, avec 1’16 « 033, obtenu avec des pneumatiques durs. Et les températures d’aujourd’hui sont plus basses que d’habitude, par rapport aux normes du rendez-vous annuel de Budapest.

Le Britannique précède son coéquipier Valterri Bottas, aves les gommes ‘intermédiaires’ de 86 millièmes, les deux pilotes Mercedes étant ceux qui ont également couvert le plus de tours, 37.

Bref, une entame parfaite au cours d’une séance qui s’est déroulée sous un ciel nuageux avec à suivre une forte probabilité de pluie, tombée déjà dans la nuit, mais pour l’instant ce matin le temps est resté doux.

Derrière donc on l’a dit, on trouve les monoplaces Racing Point-Mercedes, Sergio Perez avec 1’16″530 devançant Lance Stroll, quatrième avec 1’16″967

Suivent dans l’ordre, Daniel Ricciardo et la 1ére des Renault avec 1’17″200 et les deux Ferrari SF1000 de Sebastian Vettel six avec 1’17″238 et de Charles Leclerc (Ferrari qui suit avec 1’17″404

La meilleure des Red Bull-Honda se retrouve loin, très loin car Max Verstappen n’a pu faire lieux que le huitième temps avec 1’17″435 ! Quant à son partenaire, le Thaïlandais Alex Albon lui il est encore plus loin, au treizième rang seulement

Complétant le Top 10, on note le jeune Britannique Lando Norris avec la 1re des McLaren-Renault et le jeune espoir Français Esteban Ocon au volant de la seconde Renault, respectivement neuvième et dixième.

Ensuite apparaît l’autre McLaren-Renault, celle de Carlos Sainz Junior.

Lequel devance Kevin Magnussen et sa Haas Ferrari, Alexander Albon avec l’autre Red Bull Honda, Romain Grosjean qui pilote la deuxième Haas Ferrari et un excellent Nicholas Latifi qui place la 1ére Williams Mercedes à une prometteuse pour elle, quinzième position provisoire

Top 20 complété par Daniil Kvyat avec la seule AlphaTauri Honda en piste ce matin, Antonio Giovinazzi au volant de l’Alfa Romeo Ferrari, George Russell qui conduit la seconde Williams Mercedes et enfin Robert Kubica, remplaçant pour cette session, Kimi Räikkonen dans le baquet de l’autre Alfa Romeo Ferrari.

A retenir enfin que l’AlphaTauri-Honda du Français Pierre Gasly est resté dans son stand, en raison d’anomalies trouvées sur le bloc moteur Honda.

Peter SOWL

Photos : TEAMS

LE RÉSULTAT DE LA 1ére SÉANCE DES ESSAIS LIBRES AU HUNGARORING

1 – Lewis Hamilton (Mercedes) 1’16″003 – 37 tours

2 – Valtteri Bottas (Mercedes) 1’16″089 – 37

3 – Sergio Perez (Racing Point Mercedes) 1’16″530 – 20

4 – Lance Stroll (Racing Point Mercedes) 1’16″967 – 35

5 – Daniel Ricciardo (Renault) 1’17″200 – 28

6 – Sebastian Vettel (Ferrari) 1’17″238 – 26

7 – Charles Leclerc (Ferrari) 1’17″404 – 29

8 – Max Verstappen (Red Bull Honda) 1’17″435 – 28

9 – Lando Norris (McLaren Renault) 1’17″523 – 26

10 – Esteban Ocon (Renault) 1’17″615 – 35

11 – Carlos Sainz (McLaren Renault) 1’17″675 – 32

12 – Kevin Magnussen (Haas Ferrari) 1’17″713 – 35

13 – Alexander Albon (Red Bull Honda) 1’17″727 – 28

14 – Romain Grosjean (Haas Ferrari) 1’17″890 – 35

15 – Nicholas Latifi (Williams Mercedes) 1’17″969 – 31

16 – Daniil Kvyat (AlphaTauri Honda) 1’18″292 – 35

17 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo Ferrari) 1’18″425 – 30

18 – George Russell (Williams Mercedes) 1’18″574 – 29

19 – Robert Kubica (Alfa Romeo Ferrari) 1’19″150 – 26