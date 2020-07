24 HEURES DU MANS 2020 : LA LISTE DES ENGAGÉS MISE A JOUR

Reprogrammée les 19 et 20 septembre 2020, la 88éme édition des 24 Heures du Mans comptera finalement 6 LMP1, 24 LMP2, 7 LMGTE Pro et 23 LMGTE Am, parmi ses 60 concurrents.

Le départ leur sera donné le 19 septembre à 14h30.

Du jeudi 17 septembre au dimanche 20 septembre 2020, format inédit pour ces 24 Heures du Mans 2020, pour un programme complétement remanié, et bouleversé et ce en conséquence de la pandémie du Coronavirus COVID-19, 60 concurrents évolueront donc sur le mythique circuit de la Sarthe et ses plus de 13 kilomètres.

La terrible crise sanitaire mondiale a eu des répercussions inattendues, contraignant certains déplacements, certains budgets, d’où ces 60 engagés pour 62 possibles initialement.

Mais … 60 tout de même, ce qui reste un plateau d’une qualité exceptionnelle, au vu de la conjoncture économique résultant de ce COVID-19 et qui laissait craindre le pire ces dernières semaines !

Fort heureusement, il n’en est rien et comme pour le Championnat d’Europe d’endurance de l’ELMS qui redémarre – en fait qui débute enfin – ce week-end sur le circuit Varois du Paul Ricard, l’ACO pourra donc également compter sur une plateau de grande facture pour ses 24 Heures !

Parmi les 60 équipes en piste dans la Sarthe, notons que l’écurie Japonaise Toyota Gazoo Racing visera un 3éme succès consécutif pour tenter de décrocher et surtout de conserver le Grand Trophée des 24 Heures, attribué au gagnant qui compte trois victoires de rang !

Deux équipages 100% féminins figureront au départ de la classique de l’endurance, un en LMP2, celui du Richard Mille Racing Team et un aussi en LMGTE Am avec la Ferrari F488 de l’Iron Lynx.

Avec ces deux trios 100 % féminins en compétition, cette 88éme édition témoigne de l’attrait de l’endurance et du sport automobile pour tous.

Dans la catégorie LMGTE Pro, le trio Ferrari-Porsche-Aston Martin demeure un »classique » toujours prometteur.

Pour l’histoire rappelons encore qu’il s’agira de la dernière venue au Mans des prototypes LMP1 Hybrides, qui verront ensuite, ceux des Le Mans Hypercars, leur succéder au Mans des l’édition 2021.

Sur le papier, actuellement, quatre anciens vainqueurs au classement général des 24 Heures du Mans (Romain Dumas, Sébastien Buemi, Satoru Nakajima et Brendon Hartley) figurent sur la liste des engagés.

Laquelle compte également quelques ‘rookies’ bien connus du milieu de la course, comme la Colombienne Tatiana Calderon, la jeune Allemande Sophia Flörsch ou encore le Français Adrien Tambay, fils de l’ancien pilote de F1 Patrick Tambay, et qui fut engagé à quatre reprises dans la Sarthe, au volant des Alpine Renault, Rondeau ou encore Jaguar.

Pour rappel, les ‘débutants’ aux 24 Heures du Mans ainsi que ceux qui n’ont pas disputé la classique Mancelle depuis au moins cinq ans, doivent se soumettre et procéder à une journée d’apprentissage de certaines procédures spécifiques aux 24 Heures sur simulateur.

La date limite de cette formation est fixée au 10 septembre.

Enfin, précisons que les 60 engagés découvriront un format inédit pour cette 88éme édition, avant dernière manche du Championnat du Monde d’Endurance de la FIA 2019-2020 et organisée pour la deuxième fois de la longue histoire en septembre, après l’édition de 1968, qui s’était déjà déroulé en septembre, les 28 et 29 septembre et ce à la suite des événements de mai !

11 heures d’essais libres, entre jeudi et vendredi

1 nouvelle séquence : l’Hyperpole, exercice de vitesse pure, qui réunira le vendredi durant 30 minutes, les 24 plus rapides, 6 dans chaque catégorie, à l’issue de la qualification

1 Warm up de 15 minutes le samedi matin

1 Course, dont le départ sera donné dès 14H30, avec un temps de course de nuit plus long, propice à un suspense supplémentaire.

Pendant ces 4 jours intenses, évolueront aussi en piste, les concurrents de ‘Road To Le Mans et de la Porsche Carrera Cup.

Gilles GAIGNAULT

Photos : Thierry COULIBALY