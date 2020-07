À BRISTOL EN NASCAR, CHASE ELLIOTT TRIOMPHE DANS L’ALL STAR.

Victoire de Chase Elliott dans la course NASCAR ‘All-Star’ 2020 à Bristol ce mercredi 15 juillet. Exceptionnellement disputée au Tennessee au lieu de Charlotte, la course a vu le pensionnaire de l’Équipe Hendrick dominer les dernières tours grâce à une voiture particulièrement rapide.

Et du coup, à lui LE Jackpot, bonus d’un million de dollars… C’est la deuxième fois dans l’histoire que la course se déroule sur un autre circuit que Charlotte, l’autre fois, c’était à Atlanta, et le lauréat avait été tout simplement un certain … Bill Elliott, le propre père de… Chase !

En 1986, pour la seule épreuve disputée sur l’Atlanta Motor Speedway, c’était en effet Bill Elliott qui s’était imposé. Trente-quatre ans plus tard c’est donc au tour de son fils Chase de l’imiter, et de triompher cette fois on l’a dit, à Bristol.

Chase qui lançait après sa victoire :

«C’est incroyable. Je ne peux pas y croire. Je n’avais jamais gagné ici. Nous avons connu des semaines difficiles. À Bristol, l’atmosphère est électrique.»

Kyle Busch ne pouvait pas faire grand-chose avec une Toyota déséquilibrée comme la Chevy du leader. Le pilote de Las Vegas, qui n’a pas de victoires finit encore second.

Vainqueur en 2017 de cette épreuve, Kyle Busch n’a rien pu faire face au ‘chouchou’ du public de ces deux dernières saisons et doit se contenter de la deuxième place devant Kevin Harvick, Brad Keselowski et Denny Hamlin qui complètent le Top 5.

Ryan Blaney, Joey Logano, Alex Bowman, Aric Almirola et Martin Truex Jr s’assurant eux, le Top 10.

Chase Elliott permet à la Hendrick Motorsports de remporter un neuvième succès dans cette All-Star Race, laquelle devient l’écurie la plus victorieuse de cette épreuve, avec une belle avance, la Richard Childress Racing et la Roush Fenway Racing ne comptant, elles que quatre victoires chacune.

La compétition s’est déroulée en trois phases, mais n’a pas eu de rebondissements particuliers: en effet, les 50 derniers tours se sont passés sans rien de particulier. La troisième place revient donc à Kevin Harvick, qui avait choisi de chausser quatre pneus neufs avant le dernier segment de 15 tours.

Alors qu’il remontait du fond du peloton, il n’a pas réussi à obtenir mieux que la troisième place. Ryan Blaney, premier leader, qui a tenu avec les mêmes pneus pendant plus de 70 tours, terminant sixième derrière son coéquipier chez Penske Brad Keselowski et Denny Hamlin.

Peter GRISWOLD

Photo : NASCAR

LE CLASSEMENT DE LA COURSE NASCAR DE BRISTOL.

1 – Chase Elliott (Chevy Camaro) – Hendrick – 140 tours

2 – Kyle Busch (Toyota Camry) – Gibbs – 140

3 – Kevin Harvick (Ford Mustang) – Stewart – 140

4 – Brad Keselowski (Ford Mustang) – Penske – 140

5 – Denny Hamlin (Toyota Camry) – Gibbs – 140

6 – Ryan Blaney (Ford Mustang) – Penske – 140

7 – Joey Logano (Ford Mustang) – Penske – 140

8 – Alex Bowman (Chevy Camaro) – Hendrick – 140

9 – Aric Almirola (Ford Mustang) – Stewart – 140

10 – Martin Truex Jr. (Toyota Camry) – Gibbs – 140

11 – Erik Jones (Toyota Camry) – Gibbs – 140

12 – William Byron (Chevy Camaro) – Hendrick – 140

13 – Matt DiBenedetto (Ford Mustang) – Wood – 140

14 – Justin Haley (Chevy) – Kaulig – 140

15 – Clint Bowyer (Ford) – Stewart – 140

16 – Cole Custer (Ford Mustang) – Stewart – 140

17 – Jimmie Johnson (Chevy Camaro) – Hendrick – 140

19 – Ryan Newman (Ford Mustang) – Roush – 140

20 – Kurt Busch (Chevy Camaro) – Ganassi – 140