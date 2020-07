OUVERTURE DE LA ‘LIGIER EUROPEAN SERIES’ 2020 AU CIRCUIT PAUL RICARD.

Après plusieurs mois d’attente, retard provoqué naturellement par la pandémie du COVID-19, la toute nouvelle formule mono-marque Européenne en endurance va enfin pouvoir débuter en ce début d’été sur la piste Varoise du Paul Ricard au Castellet.

Un démarrage comme pour toutes les compétitions et toutes disciplines confondues, différé pour cette Ligier European Series, mais qui malgré le difficile contexte actuel a su, pour son démarrage, attiré un plateau conséquent fort de 16 voitures :

11 Ligier JS2 R et 5 Ligier JS P4.

Une première manche placée sous le signe de la diversité avec, au volant, et des jeunes espoirs de l’endurance et des pilotes confirmés, plus aguerris, promesses de belles batailles en piste.

En cette fin de semaine en complément de la manche inaugurale de l’ELMS (European Le Mans Séries), les 17 et 18 juillet, le Circuit Paul Ricard accueille donc le premier meeting de cette Ligier European Series, avec seize voitures engagées.

Si pour ce démarrage, les équipes Françaises seront présentes en force, elles affronteront des écuries Russe, Espagnole, Italienne, Suisse et Belge !

Preuve de l’Internationalisation de cette nouvelle série.

CD Sport et Cool Racing, habituées de la ‘Michelin Le Mans Cup et de l’European Le Mans Series, engagent chacune une Ligier JS2 R, avec Claude Degremont et Baptiste Berthelot au volant de la N°30 de l’écurie CD Sport et Sébastien Baud dans le baquet de la N°74 de l’écurie Suisse, Cool Racing.

L’écurie Française MV2S Racing, va effectuer elle, ses débuts dans les meetings organisés par les équipes de l’ELMS, alignant deux Ligier JS2 R, en Ligier European Series, et une Ligier JS P320, d’ailleurs engagée les mêmes week-ends en ‘Michelin Le Mans Cup !

Aux commandes des Ligier JS2 R N°45 et N°46, un duo de pilotes Russes, la paire Mikhaïl Makarovskii et Victor Shaytar et un équipage 100% tricolore, composé d’Antoine Chapus et d’Alex Marchois.

Dans cette catégorie Ligier JS2 R, la ‘Ligier European Series compte également l’équipe Russe Arctic Energy, avec le tandem Sergey Egorov et Nerses Isaakyan, au volant de la N°17.

De son côté l’écurie Française ‘TM Evolution, engage deux Ligier JS2 R, la N°11, voiture pilotée par Alain Grand, qui comptabilise plus de cinquante ans de licence de course automobile, et la N°25, emmenée elle, par Bruno Chaudet.

Une autre écurie Française, Hervé Roger Compétition, alignant, la N°38, pour Marc Guillot et Jean-Marc Thevenot au volant.

Autre équipe Française, celle du M Racing, laquelle signe ainsi son grand retour dans les meetings organisés par l’ELMS et avec … quatre voitures en Ligier European Series : trois Ligier JS2 R et une Ligier JS P4.

Sur les quatre équipages, deux tandems 100% français, dont un duo, père – fils, composé d’Erwan et Natan Bihel dans la Ligier JS2 R N°66, et Laurent Millara au volant de la Ligier JS2 R N°69.

Les deux autres voitures seront confiées à des jeunes pilotes de la ‘Filière Endurance’, de l’Institut de Pilotage Automobile, lancée en 2019 par Jean-Bernard Bouvet.

Pour l’Institut Sarthois et son programme d’apprentissage, une Ligier JS2 R et une Ligier JS P4, avec au volant de la Ligier JS2 R pour cette première manche, Mathieu Martins et Ewen Hachez et aux commandes de la Ligier JS P4 N°16, Sacha Lehmann, déjà vu, lui, en Ultimate Cup Michelin en 2019.

Dans la catégorie Ligier JS P4, l’écurie Française basée sur le Circuit du Val de Vienne, Larbre Compétition, qui a participé notamment depuis plusieurs décennies, à de nombreuses reprises aux 24 Heures du Mans, aligne les deux Ligier JS P4 de l’Institut de Pilotage de ce circuit.

Alexandre Yvon partageant le volant de la N°33 avec Valentin Simonet, pilote essai d’Auto Hebdo, cependant que Thomas Duchene et le revenant Julien Schell, formeront le duo de la N°34.

L’écurie italienne HP Racing Team, sous la houlette d’Eurointernational arrive en force, elle, avec sa Ligier JS P4 N°50, après une première saison en 2019 en Ultimate Cup Series, couronnée de succès.

Le pilote italien Andrea Dromedari prenant seul le volant de cette Ligier.

Enfin, l’équipe Belge Milo Racing, se lance dans les meetings organisés par l’ELMS avec sa Ligier JS P4 N°81 pilotée par Christophe Nivarlet et Kevin Balthazar.

Au programme de cette grande première, une séance d’essais libres d’une heure ce vendredi matin, deux séances d’essais qualificatifs de vingt minutes chacune vendredi après-midi, et deux courses d’une heure réparties etre le samedi matin et le samedi après-midi.

Un programme intense pour les équipes et les pilotes avec pas moins de 3 heures 40 de roulage condensées sur deux jours.

Naturellement difficile d’établir le moindre pronostic avant les premiers tours de roues mais, néanmoins, on peut s’attendre à une sacrée bagarre en piste, une bataille de tous les instants pour cette Ligier Cup, sur le Circuit du Paul Ricard, première piste en France à relancer la compétition automobile et à accueillir cette nouvelle discipline.

François LEROUX

Photos : Antoine CAMBLOR – LIGIER