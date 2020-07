UN WEEK END DIFFICILE POUR SIMON PAGENAUD A ELKHART LAKE EN INDYCAR

Ce fut un week-end difficile pour le pilote Français Simon Pagenaud et son équipe de la voiture N°22 du Team Penske.

Qualifié 17ème seulement pour la première des deux courses, celle du samedi, Simon Pagenaud a toutefois été rapidement en mesure de gagner quelques places grâce à une bonne vitesse de pointe et à des erreurs d’autres pilotes.

Cependant, suite à un problème d’adhérence de ses pneumatiques avant, il rétrograda au classement et dû s’arrêter au 14ème tour pour ajuster son aileron avant.

Pendant la deuxième moitié de la course, Pagenaud réussit à remonter dans le Top 10, mais le vaubueyd de l’Indy 500 2019, termina finalement 12ème suite à un contact en fin de course avec le Mexicain Pat O’Ward.

La deuxième course dimanche ne se présentait pas mieux pour Pagenaud. Partant depuis la 22ème position, le Français a su profiter des quelques incidents en début de course pour atteindre la 14ème position des le 4ème tour.

Mais des problèmes de réglage de sa monoplace l’ont hélas empêché d’obtenir mieux qu’une modeste pour lui, 13ème place malgré un rythme comparable aux leaders.

Après des deux manches de Road America, Simon Pagenaud confiait :

« Je suis prêt pour la semaine prochaine et les épreuves de l‘Iowa et ce avec l’objectif de replacer la Menards Chevrolet sur le devant de la scène. Ce n’était pas ici à Elkhart Lake notre meilleur weekend, mais je dois reconnaitre à mon équipe qu’ils n’ont jamais abandonné et qu’ils ont travaillé très dur durant tout le week-end. »

Et Simon poursuivait et précisait encore :

« Nous avons essayé différentes stratégies pendant ces deux jours pour essayer de regagner des positions suite à une qualification en fond de grille. Samedi nous aurions dû finir dans le top 10 et dimanche nous avons vraiment tout donné. Il a fallu faire avec les cartes que nous avions et jouer sur la stratégie d’arrêt au stand et l’économie de carburant. À certains moments la voiture était difficile à conduire et à d’autres nous étions aussi rapides que les leaders. Il est temps maintenant de se concentrer sur le circuit de l’Iowa. Il y a beaucoup de points que nous pouvons récupérer grâce à un autre week-end avec deux courses. »

La prochaine course aura donc lieu dès le week-end prochain, avec à nouveau deux courses, les 17 et 18 juillet au circuit d’Iowa Speedway à Newton

Peter GRISWOLD

Photos : INDYCAR -TEAM

Course 1 – 11 juillet 2020

Qualifié : 17ème

Classé : 12ème

Course 2 – 12 juillet 2020

Qualifié : 22ème

Classé : 13ème