THIERRY NEUVILLE : CONSTRUCTEUR ET PILOTE D’ESSAIS D’UN ‘’JOUET’’ POUR GRANDS ENFANTS …

Malgré son agenda très chargé en tant que pilote du mondial des rallyes WRC, officiel chez HYUNDAI, le quintuple vice-champion du Monde de la discipline, n’hésite pas à mettre les mains dans le cambouis lorsque le besoin se fait sentir.

En effet, le pilote Belge et ‘Monégasque’ d’adoption, a créé en 2016, sa propre société dirigée par son frère cadet, Yannick, pilote de rallye également et 3ème du Championnat d’Allemagne de l’ADAC OPEL CUP 2015 et concurrent d’une manche WRC en 2016.

La société du nom de LIFELIVE est établie dans la zone industrielle de la ville natale de Thierry NEUVILLE, St-VITH, à un jet de pierre des frontières allemano-luxembourgeoise, le long de l’autoroute E42, Verviers-Trèves.

Thierry NEUVILLE n’a en effet jamais renié ses origines modestes et ses débuts en Rallye tout en bas de l’échelle sur laquelle, grâce à ses qualités innées de pilotage sur terrain piégeux, il a pu rapidement gravir les échelons.

D’où l’idée de créer cet atelier de construction de véhicules destinés à des novices ou aspirants pilotes pour leur permettre de pouvoir mettre d’une façon professionnelle, le pied à l’étrier dans la discipline du Rallye.

Depuis sa création LIFELIVE en tant que jeune entreprise a pu rapidement évoluer dans la conception et la construction de véhicules XC CROSS CAR de type Buggy composés d’un châssis multitubulaire en acier propulsés par un moteur de moto 600 ou 750 cm3.

Cette composition permet d’en retirer toute la quintessence permettant d’initier les futurs aspirants ou amateurs au pilotage en terrain difficile à moindre frais.

En bref, le parfait outil d’apprentissage pour tous ceux qui se sentent l’âme d’un futur Champion…

Son coût d’achat et de maintenance très avantageux, le CROSS CAR, siglé TN5 pour Thierry Neuville et 5 pour le nombre de ses titres de vice-champion du Monde, en font un outil idéal et attrayant pour tout amateur ou chevronné qui souhaite exploiter le potentiel de pilotage que ce véhicule permet en toute circonstance et à moindre frais.

Caillasse, terre, asphalte, neige ou verglas même, rien en effet ne rebute ces petits bolides à l’aspect de ‘’cage à roulettes’’ offrant par ailleurs une sécurité maximale.

Grâce au soutien de la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA), le secteur ‘’amateurs’’ du sport auto s’apprête en effet à connaître une croissance massive afin de relancer les divers Championnats Européens et Nationaux de disciplines permettant de se préparer à des tâches professionnelles par la suite et qui serviront comme aiguillage qui un jour leur permettront peut-être d’accéder au Championnat du Monde des Rallyes WRC ou du Rallycross WRX.

Afin d’améliorer constamment les CROSS CARS TN5,CThierry NEUVILLE n’hésite jamais à se transformer en pilote d’essais et pas plus tard que le week-end dernier lors de la première manche WRX à Höljes en Suède, il a saisi l’occasion de disputer une manche du Championnat Nordique de la discipline sur un châssis de sa propre construction, soit une première pour la TN5 en pays Scandinave et en plus contre tous les routiniers de la branche et où tant lui que son équipier, le Champion du Monde en titre du Rallycross WRX, le Suédois Tommy HANSEN, ne passèrent le cap des demi-finales.

A cette occasion, Thierry NEUVILLE a par ailleurs annoncé que la Famille HANSEN sera le distributeur officiel pour la Scandinavie des TN5 CROSS CARS assemblés à St-VITH.

Au fait, cette incursion en Suède était pour le pilote Belge une des premières reprises du volant depuis ses essais avortés suite à une impressionnante cabriole lors de tests en Finlande en juin dernier.

Alors à quand au volant de la TN1, avec un Championnat du Monde WRC fortement perturbé comme toutes les discipline sportives d’ailleurs.

Manfred GIET

Photos: Publiracing Agency

SON PALMARÈS ACTUEL

113 départs WR : 13 victoires- 41 podiums- 230 scratches et 5 fois vice-Champion du Monde.

Tous renseignements utiles peuvent être obtenus à l’adresse suivante

LifeLive: Rue Mercator, 1- Zoning II à B – 4784 ST VITH-Tel : 00-32477722096- Mail : info@life-live.be-WWW.life-live.be