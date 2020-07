MOTOGP 2021 : FLOPÉÉ D’ANNONCES PRÉVUES, POL ESPARGARO, ALEX MARQUEZ, CAL CRUTCHLOW, MORBIDELLI… MAIS PAS ROSSI !

Le patron du team Petronas, Razali, a vraiment très mauvais caractère, il n’a pas supporté que la presse annonce la signature de Rossi avant lui…

Prétextant avoir fait une sortie à vélo (et même une sortie de route !) pour ne pas savoir ce qui s’écrivait dans la presse du monde entier, il a publié un démenti virulent.

Le lendemain il met un message sur son social pour annoncer que ce lundi, l’annonce tant attendue serait faite et il lâche l’info… sur Morbidelli qui a signé deux ans chez lui.

Mais rien sur Rossi, cela dit, comme rugbyman, je pratique les félicitations à ceux qui me mettent un essai, donc bravo à Razali qui a vraiment la rancune tenace et la blague douteuse, vache en tous cas…

Tiens un truc marrant, mes confrères italiens de GP One pratiquent les interviews en live et en images via les Smartphones, qualité technique très moyenne mais il s’y dit des choses intéressantes.

Hier, ils étaient avec l’ingé chef de Petronas, un hollandais à qui ils ont évidemment posé la question, le pauvre homme a ramé dix minutes pour répondre que c’était difficile de répondre, le chef avait dû le briffer à mort… sous peine de mort…

Bref, on sait depuis un mois (même plus que ça) que Rossi roulera Petronas en 2021, mais l’annonce officielle est du domaine du boss, même si ce n’est pas lui paie les contrats mais Yamaha…

Bon Morbidelli on le savait aussi depuis des années lumières, donc de ce côté, pas grand-chose…

POL ESPARGARO AU HRC ET CONSÉQUENCES PARFOIS DÉSASTREUSES

Donc là encore on le sait aussi depuis Mathusalem, Pol Espargaro est annoncé officiellement chez Honda usine en 2021…

Il a eu cette phrase étonnante « Honda ne m’a pas engagé comme deuxième pilote mais pour battre Marquez… »

J’ai toujours dit que l’orgueil est indispensable chez un pilote de haut niveau mais la vanité pas forcément, on verra bien, après tout un jour Marquez sera battu et on sait que le plus gros adversaire d’un pilote est son coéquipier…

Conséquences déjà annoncées par la presse depuis belle lurette, Alex Marquez perdra son guidon d’usine dès 2021 et passera chez LCR à la place de Crutchlow, « Junior » aura donc une moto d’usine…

Et alors Cecchinello le boss de LCR n’aurait rien dit ?

Et non, c’est Honda qui paie les pilotes et qui les nomme.

Donc Crutchlow est viré.

Dorna veut lui trouver une moto parce que le contrat TV avec l’Angleterre est très juteux… quand il y a un anglais en piste.

Pour Crutchlow, la seule éventualité serait donc l’Aprilia de Iannone si le pilote italien perd en appel dans son procès pour dopage.

DOVIZIOSO TOUJOURS DANS LE BROUILLARD ROUGE

Il reste encore le cas Dovizioso, qui a évoqué une année sabbatique s’il ne trouve pas d’accord avec Ducati en 2021.

Mais d’abord ça fera deux ans d’absence, la plupart des contrats sont sur deux ans ou un an renouvelable..

Et mes potes italiens qui le connaissent bien m’ont dit un truc un peu effroyable : si Dovi n’a pas de contrat en 2021, on ne le reverra plus, il a l’âge et l’argent de décider de son destin, pas impossible d’ailleurs que la décision soit déjà prise…

On perdrait donc peut-être Dovizioso et Crutchlow en 2021, on sait bien que ça doit arriver, Rossi aussi partira un jour, et les héros que nous suivons sur les circuits, à la TV, sur les journaux ne sont pas immortels, même Achille avait un talon fragile…

Jean Louis BERNARDELLI