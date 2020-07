LE FRANÇAIS THÉO POURCHAIRE REMPORTE LA SECONDE COURSE F3 DU GP. DE STYRIE.

Le jeune pilote Français Théo Pourchaire de l’Équipe ART GP, remporte ce dimanche la seconde course du Championnat F3 FIA. du Grand Prix de Styrie qui se déroulait sur la piste du Red Bull Ring.

À l’arrivée au terme des 24 tours, le ´Rookie’ l’emporte en précédant Logan Sargeant et David Beckmann.

Deuxième sur la grille, le jeune pilote âgé de 16 ans et originaire de Grasse, a bénéficié de l’accrochage entre Jake Hughes du HWA Racelab et Liam Lawson d’Hirech, à deux tours de l’arrivée pour récupérer le Commandement comme en tout début de course !

Sacré Champion ADAC F4 en 2019, Pourchaire confiait à l’arrivée :

´C’est génial, incroyable. Jamais, j’aurais imaginé gagner une course dès mon deuxième week-end en F3. Car le niveau y est très élevé. L’avantage, c’est qu’on vient de faire deux épreuves de suite sur la même piste. J’ai du coup bien progressé en huit jours. J’ai pris un bon départ, cela m’a aidé jusqu’à l’ouverture du DRS où les choses se sont un peu compliquées. Après, Hugues et Lawson m’on facilité la tâche en s’accrochant. C’est un peu long et frustrant d’attendre derrière la voiture de sécurité durant les derniers tours. J’avais envie de crier à mon équipe dans la radio pour leur demander si la course reprenait. La sensation de gagner est incroyable.´

Le Top 5 étant complète par Richard Verschoor et Oscar Piastri le Leader du Championnat.

Au Classement Général provisoire Piastri précède avec 44 points, Vesti second avec 37,5 et Sargeant, troisième avec 34.

CLASSEMENT DE LA SECONDE COURSE FIA. F3 AU GP. DE STYRIE

1 – Theo Pourchaire – ART GP, les 24 tours, en 38’25″185

2 – Logan Sargeant – Prema, à 0″464

3 – David Beckmann – Trident, à 0″674

4 – Richard Verschoor – MP Motorsport, à 1″102

5 – Oscar Piastri – Prema, à 1″805

6 – Olii Caldwell – Trident, à 1″876

7 – Max Fewtrell – Hitech, à 2″197

8 – Frederik Vesti – Prema, à 2″594

9 – Sebastian Fernandez – ART GP,à 3″017

10 – Lirim Zendeli – Trident, à 3″324

11 – Alex Peroni – Campos, à 3″662

12 – Dennis Hauger – Hitech, à 3″968

13 – Enzo Fittipaldi – HWA Racelab, à 4″263

14 – Igor Fraga – Charouz, à 4″540

15 – Enaam Ahmed – Carlin, à 5″398

16 – Bent Viscaal – MP Motorsport, à 5″786

17 – David Schumacher – Charouz, à 6″412

18 – Roman Stanek – Charouz, à 6″592

19 – Lukas Dunner – MP Motorsport, à 8″379

20 – Jack Doohan – HWA Racelab, à 8″588

21 – Alex Smolyar – ART GP, à 8″924

22 – Alessio Deledda – Campos, à 9″736

23 – Federico Malvestiti – Jenzer, à 10″011

24 – Calan Williams – Jenzer, à 11″342

25 – Clement Novalak – Carlin, à 1 tour

ABANDONS :

Liam Lawson

Jake Hughes

C‍ameron Das

Sophia Floersch

Matteo Nannini

MEILLEUR TOUR :

Oscar Piastri en 1’20″968

CLASSEMENT PROVISOIRE

1.Piastri : 44 points – 2. Vesti 37,5; 3. Sargeant 34; 4. Beckmann 31,5; 5. Verschoor 27; 6. Zendeli 26; 7. Lawson 25, 8. Peroni 17; 9. Pourchaire 16; 10. Novalak 11; 11. Caldwell 10; 12. Smolyar, Fernandez 6; 14. Fewtrell 5; 15. Fittipaldi 2;16. Hughes 0,5