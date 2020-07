3eme VICTOIRE EN 2020 POUR SCOTT DIXON QUI TRIOMPHE À ELKHART LAKE

Déjà victorieux des deux premières courses de la saison 2020, a Fort Worth au Texas puis à Indianapolis, le pilote du Chip Ganassi Scott Dixon, triomphe à nouveau ce samedi et remporte ainsi sa troisième victoire… en 3 épreuves disputées !

Il l’emporte au terme des 55 tours couverts, sur le circuit de Road America a Elkhart Lake, avec la présence de spectateurs, le huis clos n’étant plus obligatoire, en précédant dans l’ordre, le meilleur des pilotes du Team Penske, l’Australien Will Power, second a 2’5386 et l’Espagnol Alex Palou qui décroche son premier podium dans la série Indycar, en terminant troisième a 3’1928.

Suivent ensuite les Américains Ryan Hunter-Reay et Colton Herta, puis l’Italien Santino Ferrucci.

Graham Rahal, Pato O’Ward, le ´ rookie ´ Mexicain de l’équipe McLaren, le Japonais Takuma Sato et le Suédois Marcus Ericsson, complétant ce premier Top 10, d’Elkhart Lake.

Plus loin, on’ pointe Charlie Kimball et le Français du clan Penske, Simon Pagenaud, qui se classe au douzième rang devant Rinus VeeKay et le Champion en titre, le 3eme pilote Penske, Josef Newgarden.

Ce dimanche, une seconde course est prévue toujours sur ce tracé de Elkhart Lake !



Peter GRISWOLD

Photos: INDYCAR