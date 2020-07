LA RACING POINT DE PEREZ LA PLUS RAPIDE DES 1ers ESSAIS DU GP. DE STYRIE.

Quelques jours après le GP. d’Autriche disputé sur la piste du Red Bull Ring, la manche d’ouverture qui a lancée enfin le week end dernier, le Championnat du Monde de Formule 1, course remportée par la Mercedes du Finlandais Valtteri Bottas devant la Ferrari de Charles Leclerc, les acteurs de la F1 se retrouvaient à nouveau en piste et toujours sur le Red Bull Ring pour participer ce vendredi matins 10 juillet à la 1ère session des Essais du GP. de Styrie cette fois du nom des montagnes où se niche ce tracé et deuxième manche du Calendrier 2020 revu et remanié !

Et c’est la Racing Point à moteur Mercedes du Mexicain Sergio Perez qui avec 1’04″867 au terme des 32 tours qu’il a couvert qui s’est révélée la plus rapide devant l’Hollandais Max Verstappen et la 1ère Red Bull-Honda, second avec 1’04″963.

Suivent les deux pilotes Mercedes, Valtteri Bottas, 3ème avec 1’05″089 précédant Lewis Hamilton, 4ème avec 1’05″120

Lance Stroll qui pilote la seconde Racing Point-Mercedes, complétant ce premier Top 5.

Concernent la Scuderia Ferrari, Vettel et Leclerc pointent aux dixième et douzième rangs !

Et côté Français, Pierre Gasly se retrouve huit, Ocon treize et Grosjean seize !

À noter la présence en piste du Polonais Robert Kubica qui pour cette séance remplaçait l’Italien Antonio Giovinazzi au volant de l’Alfa Romeo aux côtés de Kimi Räikkönen.

Peter SOWL

Photos : PIRELLI – TEAM

La RACING POINT de SERGIO PEREZ

LE RÉSULTAT DE LA 1ère SÉANCE DES ESSAIS LIBRES VENDREDI MATIN

1 – Sergio Perez (Racing Point-Mercedes) – 1’04″867 – 32 tours

2 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) – 1’04″963 – 31

3 – Valtteri Bottas (Mercedes) – 1’05″089 – 31

4 – Lewis Hamilton (Mercedes) – 1’05″120 – 29

5 – Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) – 1’05″396 – 36

6 – Alexander Albon (Red Bull-Honda) – 1’05″483 – 28

7 – Carlos Sainz Jr. (McLaren-Renault) – 1’05″602 – 40

8 – Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) – 1’05″698 – 27

9 – Daniel Ricciardo (Renault) – 1’05″769 – 31

10 – Sebastian Vettel (Ferrari) – 1’05″770 – 25

11 – Daniil Kvyat (Alpha Tauri-Honda) – 1’05″815 – 28

12 – Charles Leclerc (Ferrari) – 1’05″837 – 28

13 – Esteban Ocon (Renault) – 1’05″874 – 35

14 – Lando Norris (McLaren-Renault) – 1’05″908 – 25

15 – Kimi Räikkönen (Alfa Romeo-Ferrari) – 1’06″441 – 23

16 – Romain Grosjean (Haas-Ferrari) – 1’06″446 – 31

17 – Jack Aitken (Williams-Mercedes) – 1’06″768 – 35

18 – Robert Kubica (Alfa Romeo-Ferrari) – 1’06″797 – 31

19 – Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) – 1’09″598 – 6

20 – Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) – pas de chrono – 3