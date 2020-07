APRÈS PEREZ, VERSTAPPEN LE PLUS VITE EN SÉANCE 2 AU GP. DE STYRIE.

Si Sergio Perez avait signé en matinée, le meilleur temps de la 1ère session des Essais libres du GP. de Styrie, seconde épreuve du Championnat du Monde de F1 2029, cet après -midi au tour de l’Hollandais Max Verstappen de briller et de s’offrir au volant de sa Red Bull – Honda, le chrono de référence de la deuxième séance des essais libres.

Max Verstappen signe une excellente performance avec 1’03″660, obtenue lors de ses 27 tours. plus vite que Pérez le meilleur en séance 1, avec 1’04.867 ! Ce temps lui aurait attribué la 4ème place de la Q3 samedi dernier au GP d’Autriche.

Il devance Valtteri Bottas et sa Mercedes, second avec 1’03″703 et Sergio Perez avec la Racing Point-Mercedes, le plus rapide ce matin et troisième de cette séance avec 1’03″877.

Top 5 pour Lance Stroll avec l’autre Racing Point-Mercedes qui confirme son résultat matinal – 5 – et quatre avec 1’04″241 et pour Carlos Sainz Jr. et la McLaren-Renault, cinquième avec 1’04″333.

Sixième temps pour le multiple Champion du Monde, Lewis Hamilton… à nouveau devancé par son équipier, avec 1’04″348.



Chez Ferrari, confirmation des mauvais résultats matinaux avec la neuvième place de Charles Leclerc mais pire, la seizième pour Vettel !

Côté Français, le pilote Renault Esteban Ocon pointe au dixième rang devant Pierre Gasly. Romain Grosjean se classant a une modeste dix neuvième place et dernière, car Daniel Ricciardo n’a pas tourné étant victime dès le début d’une sortie de piste !

Peter SOWL

Photos : TEAMS et PIRELLI

LE RÉSULTAT DE LA SECONDE SÉANCE LIBRE VENDREDI

1 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) – 1’03″660 – 27 tours

2 – Valtteri Bottas (Mercedes) – 1’03″703 – 36

3 – Sergio Perez (Racing Point-Mercedes) – 1’03″877 – 43

4 – Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) – 1’04″241 – 43

5 – Carlos Sainz Jr. (McLaren-Renault) – 1’04″333 – 45

6 – Lewis Hamilton (Mercedes) – 1’04″348 – 27

7 – Alexander Albon (Red Bull-Honda) – 1’04″437 – 29

8 – Lando Norris (McLaren-Renault) – 1’04″541 – 31

9 – Charles Leclerc (Ferrari) – 1’04″706 – 35

10 – Esteban Ocon (Renault) – 1’04″746 – 32

11 – Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) – 1’04″757 – 37

12 – Daniil Kvyat (Alpha Tauri-Honda) – 1’05″050 – 34

13 – Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) – 1’05″152 – 23

14 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) – 1’05″365 – 36

15 – George Russell (Williams-Mercedes) – 1’05″588 – 34

16 – Sebastian Vettel (Ferrari) – 1’05″613 – 40

17 – Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) – 1’05″655 – 49

18 – Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) – 1’05″790 – 36

19 – Romain Grosjean (Haas-Ferrari) – 1’06″096 – 38

20 – Daniel Ricciardo (Renault) – Pas de chrono – 2