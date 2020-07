NICOLAS MONTEIL REJOINT LE DÉPARTEMENT MOTEUR CHEZ LIGIER A MAGNY COURS

Nicolas Monteil rejoint les rangs de Ligier Automotive

Nicolas Monteil, ancien technicien chez Porsche et Peugeot Sport, rejoint les équipes de Ligier Automotive à compter du 6 juillet 2020 en tant que Directeur Technique. Un retour aux sources pour Nicolas qui a travaillé pendant 6 ans avec Guy Ligier et Tico Martini.

Nicolas Monteil a entamé et débuté sa carrière comme Ingénieur et Responsable du Bureau d’Etudes en 2004 chez Ligier Martini à Magny-Cours. Il passe six années aux côtés de Guy Ligier et de Tico Martini, deux figures emblématiques du sport automobile Français avant de partir en quête de nouveaux défis.

Tout d’abord chez Peugeot Sport en tant qu’Ingénieur Composites chargé de la conception de pièces composites de structure et de carrosserie de la 908 LMP1 Peugeot. Puis chez Porsche à compter de 2012 où il évolue pendant 8 ans comme que Responsable des pièces de structure composites pour le projet 919 Hybrid LMP1 puis au poste de Responsable du groupe Châssis Roulant de la Formule E 99X et Responsable Homologation FIA des structures de sécurité.

Un beau parcours qui en fait un véritable atout pour Ligier Automotive.

Richard Tur, Chief Operational Officer de Ligier Automotive, indique:

« Nous sommes ravis d’accueillir Nicolas Monteil parmi les équipes de Ligier Automotive. Basé au cœur de nos ateliers de Magny-Cours, il aura la responsabilité d’animer les équipes techniques et de superviser le développement des projets d’ingénierie en y apportant toute son expertise du composite. C’est aussi une belle histoire qui reprend pour Nicolas et la marque Ligier. Nous avons la chance d’avoir avec nous plusieurs personnes qui ont démarré leur carrière avec Guy Ligier et qui continuent aujourd’hui à développer cette marque française historique à nos côtés. Nous sommes heureux que Nicolas en fasse de nouveau partie. »

Nicolas Monteil, qui lui confie:

« C’est pour moi un grand honneur de rejoindre les équipes de Ligier Automotive, après dix années passées chez deux grands constructeurs, liés par une même passion de l’endurance. C’est néanmoins avec beaucoup d’humilité que j’aborde ces nouvelles fonctions. Je suis bien conscient du chemin parcouru par Ligier ces dernières années, ainsi que du patrimoine et de l’histoire qui sont associés à la marque. Respecter ces éléments tout en favorisant l’innovation sera pour moi un fil rouge sur les futurs projets ».

Nicolas Monteil a commencé sur les chapeaux de roues le 6 juillet 2020 et il assistera des la semaine à partir du 13 juillet au Castellet au lancement en compétition de la Ligier JS P320, la nouvelle LMP3 de la marque pour la première manche de la saison 2020 de l’ELMS (European Le Mans Series) et de la Michelin Le Mans Cup.

Il sera également présent les 17 et 18 juillet pour le démarrage de la Ligier European Series, la formule monomarque organisée par l’European Le Mans Series qui mêle Ligier JS2 R et Ligier JS P4, GT et sport-prototypes.

François LEROUX

Photos : LIGIER