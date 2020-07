FERNANDO ALONSO REJOINT L’ÉCURIE RENAULT DP WORLD F1 TEAM AVEC DE L’AMBITION…

L’équipe Renault DP World F1 Team est ravie de confirmer l’arrivée de Fernando Alonso aux côtés d’Esteban Ocon, comme pilote titulaire à partir de la saison 2021.

Avec 314 départs en Grand Prix, 32 victoires, 97 podiums, Fernando rejoint donc comme le laissaient supposer d’incessantes rumeurs l’écurie Française Renault DP World F1 Team, pour les prochaines saisons.

Fort du lien historique et émotionnel entre l’écurie et Fernando Alonso – Renault et Fernando ont gagné ensemble leurs deux titres de Champion du monde en 2005 et 2006 – cette décision est à la fois audacieuse et porteuse de sens pour l’avenir.

Renault reste un grand nom de la Formule 1 avec des valeurs. Fernando est un immense pilote qui revient sur les circuits de F1 enrichi d’autres expériences acquises en endurance, à Indianapolis et au Dakar aussi et qui souhaite briller à nouveau avec son écurie de cœur.

Les valeurs travail, dépassement et ingéniosité mais aussi l’ADN de Fernando défini par la ténacité et le talent pur font de cette association une évidence.

Il sera un atout pour concrétiser les nombreux efforts de reconquête et donnera du sens à l’engagement de Renault dans la discipline reine du sport automobile.

La volonté est de construire une équipe autour de deux pilotes complémentaires, alliant expérience avec ‘Nando’ et jeunesse avec celui qu’on destine à une brillante carrière, le jeune et prometteur Esteban Ocon, et mettant en commun leurs valeurs et leur talent au service du projet.

La combativité de Fernando devrait bénéficier à toute l’écurie et permettre à chacun de s’accomplir.

Interrogé sur le recrutement de Fernando, Cyril Abiteboul, Directeur Général de Renault Sport Racing, indique :

« L’arrivée de Fernando s’inscrit dans le projet du Groupe Renault de poursuivre son engagement en Formule 1 et de progresser vers le sommet de la hiérarchie. Sa présence dans notre équipe est un formidable atout sur le plan sportif mais aussi pour la marque à laquelle il est très attachée. La force du lien entre lui, l’écurie et les fans en fait un choix naturel. Au-delà des succès passés, c’est un choix mutuel audacieux ainsi qu’un projet pour écrire l’avenir. Son expérience et sa détermination vont nous permettre de tirer le meilleur de chacun pour amener l’équipe vers l’excellence que la Formule 1 moderne exige. »

Et il poursuit et lâche :

« Il va également apporter à notre équipe qui a connu une croissance très rapide une culture de la course et de la gagne pour surmonter ensemble les obstacles. Aux côtés d’Esteban, il aura pour mission d’aider Renault DP World F1 Team à préparer le rendez-vous de la saison 2022 dans les meilleures conditions possibles. »

De son coté, Fernando Alonso, indique :

« Renault c’est ma famille, ce sont mes meilleurs souvenirs en Formule 1 avec mes deux titres de Champion du Monde, mais je regarde devant. C’est pour moi une immense fierté mais aussi une grande émotion que de retrouver cette équipe qui m’a donné ma chance au début de ma carrière et qui me donne aujourd’hui l’opportunité de revenir au plus haut niveau. »

Et ‘ Nando’ d’ajouter :

« J’ai des convictions et des ambitions en ligne avec le projet de l’écurie. Leur progression de cet hiver crédibilise les objectifs de la saison 2022, et de mon côté, j’apporterai toute mon expérience de la course pour la partager avec chacun, ingénieurs, mécaniciens, co-équipiers. L’équipe souhaite et dispose des moyens pour retrouver les podiums, moi aussi. »

En attendant, la formation tricolore qui a scoré ses 1ers points dimanche dernier ave Ocon, bon sixième du GP d’Autriche sur le Red Bull Ring, et ce dès la première course de la saison 2020 du calendrier bien rétréci du Championnat du monde de F1 2020, se remet en piste dès ce vendredi pour la première session des essais de la seconde manche du calendrier 2020, toujours sur ce même tracé mais pour un GP de Styrie … du nom des montagnes où est situé ce circuit !

Gilles GAIGNAULT

Photos :TEAM