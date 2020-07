NOUVEAU SUCCÈS POUR KEVIN HARVICK QUI TRIOMPHE EN NASCAR À INDIANAPOLIS.

Kevin Harvick décroche sa troisième victoire à Indianapolis en NASCAR Cup Series et la seconde consécutive sur ce Circuit de l’Indiana..

Décidément les ‘duettistes’, Denny Hamlin et Kevin Harvick, dominent les courses et sont bien les deux hommes forts de cette relance de la Saison 2020.

La semaine dernière à Pocono, ils s’étaient partagés les deux victoires, et ce dimanche à Indianapolis, les deux pilotes ont à nouveau dominé la course, mais un ennui de pneumatiques a affecté Denny Hamlin, le pilote de la Joe Gibbs Racing qui termine malheureusement sa course dans le mur à cinq tours du damier lachant de gros et précieux points…

Du coup, la course s’est fini sous régime de l’Overtime et Kevin Harvick au commandement a géré cette derniére relance, filant vers sa quatrième victoire de la Saison, confortant ainsi sa place de leader du Classement Général provisoire du Championnat Nascar2020.

Harvick qui expliquait aprés l’arrivée :

«Rodney Childers m’a indiqué par radio de mettre la pression sur Denny Hamlin et c’est que j’ai fait. Il n’y avait plus de place pour passer, car ici c’est le Brickyard, j’ai donc tout donné pour prendre la tête sur ce restart.»

Kevin Harvick l’emporte donc et triomphe en NASCAR Cup Series pour la cinquante-troisième fois de sa carrière et il devient aussi et surtout le deuxième pilote seulement de l’histoire de la discipline à conserver son titre à Indianapolis après Kyle Busch.

Finalement sous le drapeau à damier, Kevin Harvick, l’emporte en devançant Matt Kenseth, Aric Almirola Brad Keselowski et le ‘rookie’, Cole Custer qui complète ce Top 5.

Suivent dans l’ordre, Kyle Busch,Michael McDowell, Tyler Reddick, Bubba Wallace et Joey Logano, classé dixième.

Prochaine étape, sur le Kentucky Speedway pour le premier des trois week-ends consécutifs sur des ovales d’un Mile et demi, avant les rendez-vous du Texas et du Kansas.

Avec entre la manche du Kentucky et du Texas, celle des All-Star à Bristol en milieu de semaine !

Peter GRISWOLD

Photos : NASCAR et TEAM

LE CLASSEMENT DE LA COURSE À INDIANAPOLIS LEV 5 JUILLET 2020

1 – Kevin Harvick (Ford Mustang) Stewart Haas – 161 tours

2 – Matt Kenseth (Chevrolet) Chip Ganassi – 161

3 – Aric Almirola (Ford Mustang) Stewart Haas – 161

4 – Brad Keselowski (Ford Mustang) Penske – 161

5 – Cole Custer (Ford Mustang) Stewart Haas – 161

6 – Kyle Busch (Toyota Camry) Gibbs – 161

7 – Michael McDowell (Ford Mustang) Front Row – 161

8 – Tyler Reddick (Chevy Camaro) Childress – 161

9 – Darrell Wallace Jr. (Chevy Camaro) Petty – 161

10 – Joey Logano (Ford Mustang) Penske – 161

11 – Chase Elliott (Chevy Camaro) Hendrick – 161

12 – Christopher Bell (Toyota Camry) Leavine – 161

13 – Kurt Busch (Chevy Camaro) Chip Ganassi – 161

14 – Ty Dillon (Chevy Camaro) Germain – 161

15 – John Hunter Nemechek (Ford Mustang) Front Row – 161

16 – Clint Bowyer (Ford) Stewart Haas- 161

17 – Ross Chastain (Chevy) Premium – 161

18 – Austin Dillon (Chevy Camaro) Childress – 161

19 – Matt DiBenedetto (Ford Mustang) Wood – 161

20 – Daniel Suarez (Toyota) JTG – 160

21 – JJ Yeley (Ford) Ware – 160

22 – BJ McLeod (Ford Mustang) BJ McLeod – 160

23 – Quin Houff (Chevy Camaro) StarCom – 159

24 – Garrett Smithley (Chevy) Ware – 159

25 – Josh Bikicki (Ford Mustang) Premium – 158

26 – Joey Gase (Chevy Camaro) Ware – 157

27 – William Byron (Chevy Camaro) Hendrick – 156

28 – Denny Hamlin (Toyota Camry) Gibbs – 153

29 – Timmy Hill (Ford Mustang) MBM – 153

30 – Alex Bowman (Chevy Camaro) Hendrick – 132

31 – Chris Buescher (Ford Mustang) Roush – 99

32 – Ryan Blaney (Ford Mustang) Penske – 96

33 – Erik Jones (Toyota Camry) Gibbs – 73

34 – Ryan Newman (Ford Mustang) Roush – 60

35 – Brennan Poole (Chevy Camaro) Premium – 24

36 – Ricky Stenhouse Jr. (Chevy Camaro) JTG – 20

37 – Justin Allgaier (Chevy Camaro) Hendrick – 17

38 – Martin Truex Jr. (Toyota Camry) Gibbs – 16

39 – Corey LaJoie (Ford Mustang) GoFAS – 15

40 – Ryan Preece (Chevy) JTG – 14

CLASSEMENT PROVISOIRE DU CHAMPIONNAT NASCAR 2020

1.Harvick : 637 points – 2. Elliott : 552 – 3. Keselowski : 549 – 4. Blaney : 534 – 5. Hamlin : 528