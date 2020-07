MOTOGP 2021 : ROSSI SIGNERAIT DEUX ANS CHEZ PETRONAS !

Et c’est un bonheur total si l’info se confirme, revoir des circuits enfumés en jaune, entendre la foule hurler quand il sort de son stand, regarder avec furia son envie de baston, la nouvelle serait en effet phénoménale.

Son pète Graziano, qui est très complice avec son fils, affirme même en se marrant que Valentino Rossi courra jusqu’à … 46 ans, son numéro fétiche !

S’il signe effectivement ppur deux ans avec l’équipe Yamaha satellite que soutient le pétrolier de Kuala Lumpur, Petronas, il aura fin 2022 … 43 ans !

On savait à peu près qu’il ne voulait pas terminer sa carrière par une saison avortée. On s’attendait donc à un contrat d’un an.

Mais voilà, un haut responsable de Yamaha qui veut garder l’anonymat, a confié à nos confrères du site de Red Bull que Valentino Rossi resterait « au moins » une année.

Alors bien sûr, ceux qui n’aiment pas le pilote (il y en a, il fait de tout pour faire un monde…) dont d’ailleurs quelques uns de ses anciens adversaires, penseront que ce « au moins » signifie minimum … un an!

Mais dans ce cas, on peut imaginer et traduire la source de l’info qui aurait dit un an, et pas au moins un an!!!

Par ailleurs quand on connaît Rossi, on sait qu’il se fout du pognon (il en prend quand même un max, Senna avait dit il ya pas mal d’années qu’il pouvait se passer de salaire en F1 mais que les tonnes de dollars qu’il recevait étaient la preuve que son travail était apprécié…).

Ce qu’il aime Rossi c’est la course, et surtout la baston.

Autrement dit, tant qu’il se sentira encore assez en forme et qu’il aura la moto qui va bien, il continuera.

Bien sûr, on ne peut pas imaginer qu’il décroche le dixième titre qui lui a été volé sur le tapis vert en 2015, mais le voir se bagarrer avec la bande de fous furieux qui sont devant et qui eux jouent carrément leur peau sur cette saison, sera encore un must absolu au doux parfum d’Avventura (film culte d’Antonioni avec l’immense beauté de la regrettée et inoubliable Monica Vitti…).

A propos, et la famille alors ?

La douce et jeune fiancée de Rossi attend patiemment que son homme assure sa descendance, cela dit, on fait encore de très beaux enfants après 40 ans…

Donc la paternité pas tout de suite, cela dit ce diable de pilote peut aussi lancer ce défi là à la terre entière, rouler vite alors qu’il y a un bébé à la maison… (Enzo Ferrari disait que ce genre de situation chez les pilotes valait une seconde perdue au tour…)

Faire mentir l’ « Ingegnere » Ferrari ?

Beau défi là encore…

Jean Louis BERNARDELLI