EN ENDURANCE MONDIAL, LE TEAM SRC KAWASAKI FRANCE PASSE CHEZ MICHELIN.

C’est une information d’importance que nous révèle ce mardi 7 juillet 2020, le Team Webike SRC Kawasaki France Trickstar en officialisant sa collaboration avec le Manufacturier Pneumatique Clermontois Michelin !

En partenariat depuis 2006, la firme Italienne Pirelli et le Team Webike SRC Kawasaki France Trickstar, ont décidé de mettre fin à leur collaboration qui aura duré tout de même 14 années !

Pour rappel, Pirelli et le Team SRC Kawasaki France ont remporté de nombreuses victoires ensemble :

4 victoires au Bol D’Or : 2012, 2013, 2014, 2015

6 victoires aux 24 Heures du Mans Moto : 2010, 2011, 2012, 2013, 2016, 2019

En 2019, le Team SRC et Pirelli ont en outre décroché leur premier titre de Champion du Monde d’Endurance Moto EWC, à l’issue des 8 Heures de Suzuka, cinquième et dernière manche du Mondial à suspense de la Saison 2018-2019.

Naturellement comme bien souvent, tout à un jour une fin et la formation que dirige Gilles Staefler peut remercier les équipes de Pirelli pour ces longues années de travail et de partenariat qui ont permis d’amener la Ninja ZX-10RR sur la plus haute marche du podium mondial et ce titre.

À partir du 1er Juillet et à partir des 24 Heures du Mans Moto qui se dérouleront les 29 et 30 août 2020, c’est désormais la marque Auvergnate Michelin qui sera l’équipementier pneumatique de la numéro 1, Championne du Monde en titre, du Team SRC Kawasaki. C’est le second partenariat avec un industriel Français, le premier étant le Lubrifiant de la Marque ELF.

Rendez-vous donc dans moins de deux mois pour une première épreuve qui s’avère plus que jamais passionnante !

François LEROUX