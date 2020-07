LE POLEMAN VALTERRI BOTTAS REMPORTE LE GRAND PRIX D’AUTRICHE AU RED BULL RING. GASLY ET OCON DANS LES POINTS!

Le Finlandais Valterri Bottas qui s’était élancé depuis la pole position confirme en course ce dimanche 5 juillet et remporte comme en 2017, le Grand Prix d’Autriche de Formule 1, qui se déroulait sur le circuit du Red Bull Ring, à huis clos pour cause de pandémie du Coronavirus COVID-19

Au volant de sa Mercedes, Bottas triomphe en devançant sous le damier son équipier Lewis Hamilton mais ce dernier pénalisé de … CINQ secondes pour un accrochage avec la Red Bull du Thaïlandais Alex Albon qui tentait de le dépasser, perd le bénéfice de cette place et recule de deux places !!!

Bottas auteur d’un cavalier seul et qui décroche le huitième succès de sa carriére en F1.

De ce fait, ce sont incroyablement la Ferrari de Charles Leclerc et la McLaren de Lando Norris qui complètent ce tout premier podium de la saison 2020 de ce GP inaugural du calendrier du Championnat du monde de Formule 1.

Le jeune Britannique qui signe ainsi son 1er podium en Grand Prix!!!

Suivent dans l’ordre, Lewis Hamilton donc finalement quatrième avec la seconde Mercedes, Carlos Sainz Junior au volant de l’autre McaLren, Sergio Pérez et la première des Racing Point, les deux Français Pierre Gasly et Esteban Ocon respectivement avec l’Alpha Tauri et la Renault, Antonio Giovinazzi qui pilote l’une des Alfa Roméo et Sebastian Vettel enfin, classé dixième avec la deuxième Ferrari!

Précisons encore que Lewis Hamilton avait déjà écopé d’une première pénalité moins d’une heure avant que ne soit donné le départ à la suite de la plainte de l’écurie Red Bull ce dimanche matin, laquelle prouvant – aux commissaires sportifs qui n’avaient pas sanctionné dans un premier temps samedi Hamilton – par une vidéo qu’Hamilton n’avait pas assez ralenti lors de la Q3 la veille à la suite de l’incursion dans le graviers de la Mercedes de son équipier Bottas!

Donc Lewis rétrogradait de trois places sur la grille dégringolant de la deuxième à la cinquième place.

Onze pilotes seulement sur les vingt au départ terminent cette manche inaugurale du calendrier 2020 de la F1.

Le dernier pilote classé mais hors des points, le Canadien Nicholas Latifi amène sa Williams à l’arrivée en onzième position. Tous les autres pilotes – neuf – ayant abandonnés!

Dont le dernier double vainqueur de ce Grand Prix d’Autriche, l’Hollandais Max Verstappen, contraint d’abandonner suite à un probléme mécanique, lors du 11éme des 71 tours que comportait cette première épreuve 2020. Et ce alors qu’il occupait la seconde place derriére Bottas.

Gilles GAIGNAULT

Photos : TEAMS

LE RÉSULTAT DU GRAND PRIX D’AUTRICHE DE F1 2020

1 – Valtteri Bottas (Mercedes) les 71 tours, en 1h30’55″739

2 – Charles Leclerc (Ferrari) à 2″700

3 – Lando Norris (McLaren-Renault) à 5″491

4 – Lewis Hamilton (Mercedes) à 5″689 *

5 – Carlos Sainz (McLaren-Renault) à 8″903

6 – Sergio Perez (Racing Point-Mercedes) à 15″092

7 – Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) à 16″682

8 – Esteban Ocon (Renault) à 17″456

9 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) à 21″146

10 – Sebastian Vettel (Ferrari) à 24″545

11 – Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) à 31″650

ABANDONS

Daniil Kvyat

Alexander Albon

Kimi Raikkonen

George Russell

Romain Grosjean

Kevin Magnussen

Lance Stroll

Daniel Ricciardo

Max Verstappen

* Pénalité de 5″

LE CLASSEMENT PROVISOIRE DU CHAMPIONNAT DU MONDE DES PILOTES 2020

1.Bottas : 25 points – 2.Leclerc : 18 – 3.Norris : 16 – 4.Hamilton : 12 – 5.Sainz Jr : 10 – 6.Perez : 8 – 7.Gasly : 6 – 8.Ocon : 4 – 9.Giovinazzi : 2 – 10.Vettel : 1.

LE CLASSEMENT PROVISOIRE DU CHAMPIONNAT DU MONDE DES CONSTRUCTEURS 2020

1.Mercedes : 37 points – 2.McLaren-Renault : 26 – 3.Ferrari : 19 – 4.Racing Point-Mercedes : 8 – 5.Alpha Tauri-Honda : 6 – 6.Renault : 4 – 7.Alfa Romeo-Ferrari : 2.