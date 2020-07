VICTOIRE D’OSCAR PIASTRI DANS LA 1ère COURSE F3. FIA. AU RED BULL RING !

Le jeune Australien Oscar Piastri, remporte la première victoire en Formule 3 FIA., devant son propre partenaire, l’Américain Logan Sargeant, les deux offrant ainsi d’entrée un sensationnel doublé à leur équipe, la Scuderia Prema. Laquelle décroche en outre la 4ème place, grâce à Frederik Vesti, qui termine à une seconde seulement, de la troisième place du podium !

Finissant derrière le véloce Australien Alex Peroni, de l’écurie Espagnole Campos, le seul qui a réussi à suivre les duettistes du Prema.

Au départ, le poleman Sebastian Fernandez d’ART GP, n’a pas bien démarré et est arrivé au 1er virage à côté de Lirim Zendeli et de Piastri. Le pilote de l’équipe ART a tenté de forcer le freinage, touchant l’Australien… et a du abandonner !

Du coup Piastri, le Champion de l’Eurocup Formule Renault 2019, en profitait pour s’emparer du commandement devant Sargeant et auteur d’une course sage, c’est lui qui franchissait en vainqueur le damier.

À retenir côté Français, la dixième place de Clément Novalak de la formation Britannique Carlin qui score son 1er point et la treizième de Théo Pourchaire, parti vingtième.

Quant à la seule féminine, l’Allemande Sophia Floersch, la ‘miraculée’ du GP. de Macao F3 2018, elle termine vingt-sixième.

Oscar Piastri qui commentait son succès :

«Gagner la première course est un excellent début d’année. C’était très effrayant au virage 1 au début et je pensais que ça allait s’arrêter 10 secondes après mes débuts, mais heureusement, j’ai réussi et j’ai fait un bon pilotage sur Lirim Zendeli dans le virage 3. Ensuite, je l’ai juste contrôlé à partir de là. Le dégonflement des pneus était un peu plus que ce à quoi nous nous attendions et à mi-course, je me débattais un peu avec les arrières. Logan Sargeant me rattrapait et ramenait le train avec lui, alors je devais rester sur mes gardes. Je n’aurais pas pu mieux commencer l’année et j’espère que nous pourrons gagner quelques places dans la grille inversée demain. »

Ce dimanche c’est donc le jeune ‘rookie’ tricolore, Clément Novalak qui s’élancera depuis la pole et ce en raison de la grille inversée pour les dix premiers.

François LEROUX

Photos : F3

LE CLASSEMENT DE LA 1ère COURSE DE LA FIA. F3 AU RED BULL RING

1 – Oscar Piastri – Prema, les 24 tours en 32’53″331

2 – Logan Sargeant – Prema, à 1″671

3 – Alex Peroni – Campos, à 3″017

4 – Frederik Vesti – Prema, à 4″002

5 – Lirim Zendeli – Trident, à 7″496

6 – Liam Lawson – Hitech, à 10″818

7 – David Beckmann – Trident, à 12″862

8 – Richard Verschoor – MP Motorsport, à 13″800

9 – Alex Smolyar – ART GP, à 14″194

10 – Clement Novalak – Carlin, à 14″558

11 – Bent Viscaal – MP Motorsport, à 15″477

12 – Max Fewtrell – Hitech, à 22″398

13 – Theo Pourchaire – ART GP, à 22″921

14 – Jack Doohan – HWA Racelab, à 25″218

15 – Dennis Hauger – Hitech, à 26″634

16 – Igor Fraga – Charouz, à 27″131

17 – Roman Stanek – Charouz, à 27″587

18 – Enzo Fittipaldi – HWA Racelab, à 27″874

19 – Federico Malvestiti – Jenzer, à 29″229

20 – Olii Caldwell – Trident, à 29″599

21 – Calan Williams – Jenzer, à 29″930

22 – Cameron Das – Carlin, à 30″365

23 – Enaam Ahmed – Carlin, à 30″868

24 – Lukas Dunner – MP Motorsport, à 31″123

25 – David Schumacher – Charouz, à 35″204

26 – Sophia Floersch – Campos, à 35″838

27 – Matteo Nannini – Jenzer, à 36″354

28 – Jake Hughes – HWA Racelab, à 37″545

29 – Alessio Deledda – Campos, à 1 tour

ABANDON :

Sebastian Fernandez

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL PROVISOIRE DE LA FIA. F3.

1‍. Piastri : 25 points – 2. Sargeant : 18 – 3. Peroni : 15 – 4. Vesti : 12– 5. Zendeli : 10 – 6. Lawson : 8 – 7. Beckmann : 6 – 8. Verschoor et Fernandez : 4 – 10. Smolyar : 2 – 11. Novalak : 1