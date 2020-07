VICTOIRE DE CALLUM ILOTT AU RED BULL RING EN F2

Succés dans la manche d’ouverture de la saison F2 du Britannique Callum Ilott de l’équipe UNI Virtusoi , un espoir de la Ferrari Driver Academy. Lequel l’emporte en précédant deux autres membres de cette Ferrari Academy, avec dans l’ordre, Marcus Armstrong qui roule chez ART GP, classé second et – Robert Shwartzman du Prema, qui complète ce premier podium 2020.

Top 5 pour le Danois Christian Lundgaard de la Renault Academy, lui et un autre pilote ART GP en F2 et pour le jeune Dan Ticktum de DAMS qui retrouve l’Europe aprés une campagne au Japon en 2019.

Belle performance pour le jeune Français Giliano Alesi qui e classe au sixième rang, devant le Suisse Louis Deletraz, Felipe Drugovich – MP Nobuharu Matsushita et Roy Nissany qui termine dixième.

A l’arrivée, l’heureux vainqueur de cette course inaugurale de la saison 2020, expliquait:

«J’ai pris un départ incroyable et dans le premier tour, Guanyu Zhou et moi nous nous battions pour le leadership. C’était un super coup au début et Mick Schumacher s’est également impliqué et nous nous sommes battus jusqu’aux arrêts aux stands, où tout le monde s’est en quelque sorte détendu. En sortant avec les pneus neufs, on avait l’impression que nous avions beaucoup de rythme une fois que nous les avons mis en température. De toute évidence, Zhou a eu beaucoup de malchance avec ce problème mécanique qu’il a eu. Quel désastre pour lui car il a vraiment, vraiment poussé le rythme et je pense que nous aurions eu une très bonne course à la fin.»

Et Callum ajoutait et précisait:

« Je pense que j’ai eu beaucoup de chance avec Mick qui a finit par commettre une erreur, ce qui m’a permis de m’échapper et de réaliser de très bons temps à la fin. C’est incroyable de commencer l’année comme ça et je tiens à remercier chaleureusement l’équipe de m’avoir préparé une voiture incroyable. C’était génial de leur faire confiance après tout ce temps passé à attendre le début des courses, merci beaucoup à eux et voyons ce que nous pouvons faire demain. »

De cette course on retiendra encore les ennuis mécaniques du poleman, le Chinois Guanyu Zhou, équipier chez UNI Virtuosi du vainqueur du jour et la sortie hors piste de Mick Schumacher, alors bien positionné dans le peloton de tète et qui finalement ne se classe qu’en onzième position.

Ce dimanche pour la seconde manche, Drugovich partira du premier rang, après son arrivée en P8 aujourd’hui, qui lui donne la pole en raison de la grille inversée. Le Brésilien espère avoir tiré des leçons de ses débuts difficiles…

François LEROUX

Photos : F2

LE RÉSULTAT DE LA 1ére COURSE DE F2 AU RED BULL RING

1- Callum Ilott – UNI Virtuosi, les 40 tours, en 54’21″050

2 – Marcus Armstrong – ART GP, à 8″856

3 – Robert Shwartzman – Prema, à 9″291

4 – Christian Lundgaard – ART GP, à 10″878

5 – Dan Ticktum – DAMS à 11″277

6 – Giuliano Alesi – HWA, à 12″828

7 – Louis Deletraz – Charouz, à 16″267

8 – Felipe Drugovich – MP Motorsport, à 17″033

9 – Nobuharu Matsushita – MP Motorsport, à 17″435

10 – Roy Nissany – Trident, à 19″543

11 – Mick Schumacher – Prema, à 20″049

12 – Jehan Daruvala – Carlin, à 22″008

13 – Pedro Piquet – Charouz, à 24″996

14 – Nikita Mazepin – Hitech, à 25″885

15 – Jack Aitken – Campos, à 30″138

16 – Guilherme Samaia – Campos, à 53″934

17 – Guanyu Zhou – UNI Virtuosi, à 1 tour

18 – Yuki Tsunoda – Carlin, à 1 tour

MEILLEUR TOUR: Guanyu Zhou, en 1’16″983

ABANDONS

27° tour: Artem Markelov

17° tour: Sean Gelael

3° tour: Marino Sato

NON PARTANT

Luca Ghiotto

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL PROVISOIRE DE LA F2

1.Ilott : 29 points – 2.Armstrong : 18 – 3.Shwartzman : 15 – 4.Lundgaard : 12 – 5.Ticktum : 10 – 6.Alesi: 8 – 7.Deletraz : 6 – 8.Zhou : 4 – 9.Drugovich : 4 10.Matsushita : 2