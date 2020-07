EN NASCAR, A INDIANAPOLIS, JIMMIE JOHNSON TESTÉ POSITIF…

Après le Brésilien Felipe Nasr en IMSA, le septuple Champion de la prestigieuse série NASCAR, Jimmie Johnson, a été à son tour, testé positif au Coronavirus COVID-19 !

Le quadruple vainqueur de la manche d’Indianapolis? va donc louper la course NASCAR prévue ce dimanche 5 juillet, mais aussi et surtout le test qui avait été organisé pour lui, la semaine prochaine avec le Chip Ganassi Racing, pour qu’il découvre le pilotage d’une monoplace de l’ IINDYCAR Séries, lui qui a récemment fait savoir qu’après sa carrière en NASCAR, il se verrait bien poursuivre en INDYCAR !

L’équipe Hendrick Motorsports a donc en effet bien confirmé que Jimmie Johnson était positif et ne piloterait pas, tant qu’il n’aura pas l’accord d’un médecin.

Laquelle précise encore que Jimmie Johnson, n’a pas eu de symptômes et qu’il a été testé ce vendredi matin 3 juillet, après que sa femme Chandra, ait elle, été testée positive, après avoir éprouvé des symptômes d’allergies…

En l’absence de Jimmie Johnson Justin Allgaier pilotera la Chevrolet N°48 de la Hendrick Motorsports.

Jimmie qui a rapidement déclaré :

« Ma priorité essentielle reste la santé et la sécurité de mes proches et de mes coéquipiers. Je n’ai jamais manqué une course dans ma carrière, alors j’imagine qu’il me sera difficile de regarder et de ne pas en être. Néanmoins, je vais revenir prêt à gagner des courses et surtout à décrocher une place en playoffs. »

C’est une tuile pour Jimmie, car on l’a dit, il devait débuter et découvrir prochainement – mercredi prochain 8 juillet– le pilotage d’une monoplace de l’INDYCAR du Team de Chip Ganassi, ici même sur l’Indianapolis Motor Speedway.

Peter GRISWOLD

Photos : NASCAR et INDYCAR