LES MERCEDES AVEC HAMILTON ET BOTTAS CONFIRMENT CE VENDREDI APRÈS-MIDI AU ‘RED BULL RING’ EN AUTRICHE.

Confirmation de la domination ce vendredi après-midi, lors de la deuxième séance des essais libres du Grand Prix d’Autriche, manche inaugurale de la Saison 2020 en F1 et qui démarre enfin ce week-end sur la piste du Red Bull Ring, tracée au cœur des Montagnes de Styrie.

Comme elles l’avaient fait en matinée au cours de la première session, les deux Mercedes que l’on n’ose plus nommer ‘Flèche d’Argent’ leurs livrées étant passées du gris argent au noir, se sont à nouveau montrées les plus rapides.

En effet, les deux monoplaces de l’équipe Allemande, avec toujours dans l’ordre, le sextuple Champion du Monde le Britannique Lewis Hamilton devant son ‘Lieutenant’, le Finlandais Valterri Bottas signent encore les deux meilleurs temps respectivement en 1’04″304 et 1’04″501, plus rapides donc que leurs chronos d’avant la pause de mi-journée : 1’04″816 et 1’05″172 !

Et si ce matin, Max Verstappen au volant de sa Red Bull-Honda suivait au 3ème rang avec 1’05″418 à l’occasion de la seconde séance il n’a pu faire mieux que le 8ème temps avec 1’05″215

C’est le Mexicain Sergio Perez qui pilote l’une des deux Racing Point-Mercedes qui s’est le plus rapproché des pilotes Mercedes, bouclant son tour le plus vite en 1’04″945 contre 1’05 512 en matinée.

Chez Ferrari, Sebastian Vettel a roulé cet après-midi plus vite, obtenant le 4ème chrono avec 1’04″961, cependant que Charles Leclerc pointe en 9ème position avec 1’05″298

Du coté Renault, Daniel Ricciardo complète le Top 5 avec 1’04″972, alors que son équipier – le revenant après une année sabbatique en 2019 – le jeune et grand espoir Français Esteban Ocon, obtient le 11 ème rang avec 1’05″415

Quant aux deux autres pilotes tricolores, Romain Grosjean avec sa Haas-Ferrari et Pierre Gasly qui roule avec l’Alpha Tauri-Honda, ils se classent 16ème et 17ème avec 1’05É »908 et 1’06″016

Gilles GAIGNAULT

Photos : TEAMS – PIRELLI

LE RÉSULTAT DE LA SECONDE SESSION CE VENDREDI 3 JUILLET 2020

1 – Lewis Hamilton (Mercedes) 1’04″304 – 42 tours

2 – Valtteri Bottas (Mercedes) 1’04″501 – 37

3 – Sergio Perez (Racing Point-Mercedes) 1’04″945 – 48

4 – Sebastian Vettel (Ferrari) 1’04″961 – 48

5 – Daniel Ricciardo (Renault) 1’04″972 – 36

6 – Lando Norris (McLaren-Renault) 1’05″087 – 38

7 – Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) 1’05″135 – 49

8 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) 1’05″215 – 41

9 – Charles Leclerc (Ferrari) 1’05″298 – 46

10 – Carlos Sainz (McLaren-Renault) 1’05″352 – 37

11 – Esteban Ocon (Renault) 1’05″415 – 42

12 – Daniil Kvyat (Alpha Tauri-Honda) 1’05″443 – 34

13 – Alexander Albon (Red Bull-Honda) 1’05″453 – 47

14 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) 1’05″608 – 49

15 – Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) 1’05″678 – 44

16 – Romain Grosjean (Haas-Ferrari) 1’05″908 – 50

17 – Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) 1’06″016 – 51

18 – George Russell (Williams-Mercedes) 1’06″125 – 40

19 – Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) 1’06″278 – 44

20 – Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) 1’07″124 – 45