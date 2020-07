LA ‘LIGIER JS CUP’ EN ITALIE EN 2021.

NOUVELLE LIGIER JS CUP EN 2021 :

LA LIGIER JS CUP ITALIA

Après le succès de la première Ligier JS Cup en France, la série mono-marque dédiée à la Ligier JS2 R arrivera en Italie en 2021.

Aux commandes de la Ligier JS Cup Italia, un partenaire de renom, Sergio Peroni de Gruppo Peroni Race. Ligier Automotive peut compter sur l’expérience de Gruppo Peroni Race, le Promoteur et Distributeur de la Ligier JS2 R en Italie, pour développer son produit phare sur ce nouveau territoire.

LA LIGIER JS2 R SUR LE CIRCUIT BUGATTI AU MANS.

Lancée au début de la saison 2019 pour célébrer les 50 ans de la marque Française créée par le regretté Guy Ligier décédé le 23 août 2015, la Ligier JS2 R a immédiatement convaincu les passionnés.

La Ligier JS Cup France, la première série mono-marque Ligier, organisée par Benoît Abdelatif de Max Mamers Management, a rapidement conquis les fans et fait un carton plein en 2019.

En moyenne, 27 Ligier JS2 R se sont affrontées au cours des sept manches de la série. Depuis, la Ligier JS2 R a conquis de nouveaux terrains en Europe, comme les 24 Heures SERIES, l’Ultimate Cup Series, et le Trophée Tourisme Endurance.

En 2020, elle participe en outre à la Ligier European Series, la nouvelle série mono-marque mise en place avec l’European Le Mans Series qui démarre au Castellet, en France, les 17 et 18 juillet prochain.

Elle a également fait ses débuts aux États-Unis, où elle est commercialisée par la filiale de Ligier Automotive, Ligier Automotive North America, basée à Charlotte en Caroline du Nord.

Elle est également attendue en Trans Am Series, aux côtés des autres grandes marques de la compétition Lamborghini, Porsche, Chevrolet ou Ford.

À ce jour, au total, plus d’une soixantaine de Ligier JS2 R ont déjà été produites en un peu plus d’un an !

LES LIGIER JS2 R EN PISTE…

La Ligier JS2 R s’attaque maintenant à l’Italie avec un nouveau partenaire, Sergio Peroni de Gruppo Peroni Race. Promoteur privé, de renom, Gruppo Peroni Race organise depuis 35 ans des Championnats Italiens et Internationaux comme la Coppa Italia GT ou le Championnat historique italien.

Gruppo Peroni Race aura en charge la promotion et l’organisation de la Ligier JS Cup Italia ainsi que la distribution et le service après-vente des Ligier JS2 R sur le territoire Italien.

Jacques Nicolet, Président de Ligier Automotive, confie :

«Nous sommes heureux de nous associer à Sergio Peroni pour le lancement de notre deuxième Ligier JS Cup et pour la distribution des Ligier JS2 R en Italie. J’ai eu l’occasion de rencontrer Sergio il y a plusieurs années et j’ai suivi son parcours avec intérêt. Je suis ravi que nous unissions aujourd’hui notre passion commune pour le sport automobile autour de ce beau projet.»

Et il poursuit et précise encore :

«C’est une étape importante pour le développement de Ligier Automotive. L’Italie est un pays de passionnés de sport automobile, dans lequel le groupe Everspeed est déjà fortement impliqué avec la société italienne HP Composites, spécialisée dans le secteur des matériaux composites. Rapide et endurante, la Ligier JS2 R est une voiture de course sans concession qui permet aux pilotes d’assouvir leur passion avec un budget raisonnable. C’est ce qui a fait son succès en France et c’est ce qui lui permettra de séduire les passionnés en Italie. Et pas seulement ! Nous ne comptons pas nous arrêter là et nous avons pour ambition de développer d’autres Ligier JS Cup en Europe et dans le monde dans les prochaines années.»

De son côté Sergio Peroni, Fondateur de Gruppo Peroni Race, indique :

« Je suis honoré d’ajouter la marque Ligier à la liste des partenaires exclusifs de Gruppo Peroni Race pour les trois prochaines années. Ligier est une marque emblématique du sport auto et de l’industrie automobile. Son mélange parfait entre histoire et innovation offrira, c’est certain, une valeur ajoutée à nos compétitions. Une année intense et chargée en préparatifs nous attend pour lancer la Ligier JS Cup Italia en 2021. »

UN PADDOCK BIEN REMPLI !

La Ligier JS Cup Italia démarrera en 2021 avec six courses de 3 heures chacune sur les plus beaux circuits d’Italie (Monza, Imola, Misano, Vallelunga et Mugello).

Des essais sont prévus en Italie dans les prochains mois pour faire découvrir la Ligier JS2 R à son nouveau public.

La première journée d’essais aura lieu le 15 juillet sur le Circuit de Tazio Nuvolari dans la commune de Cervesina.

François LEROUX