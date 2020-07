EN F1, McLAREN PASSE AUSSI AU NOIR ET A L’ARC EN CIEL…

McLaren est la dernière équipe à dévoiler un nouveau look pour le Grand Prix d’ouverture de saison 2020, celui d’Autriche, prévu ce week-end sur le Red Bull Ring et à hui clos, alors qu’elle embrasse le message d’unité, d’inclusion et d’antiracisme de la campagne #WeRaceAsOne de Formule 1, avec une toute nouvelle livrée, où figure toujours l’orange d’origine mais teintée de noir.

Ce mercredi (notre photo d’ouverture) l’ensemble du Team Britannique a embarqué en Grande Bretagne sur l’aéroport de Farnborough, en direction de l’Autriche.

Les voitures à couleur papaye de Carlos Sainz et Lando Norris porteront de nouvelles couleurs avec ce travail de peinture révisé qui présente l’arc-en-ciel sur les côtés de la monoplace MCL35, ainsi que sur le halo.

Zak Brown, le patron explique :

« Nous soutenons pleinement la Formule 1 dans la campagne #WeRaceAsOne alors que nous reprenons la course week-end. »

Et il enchaîne :

« La Formule 1 et McLaren ont un public véritablement mondial, et nous reconnaissons que notre retour sur la piste est une formidable opportunité pour notre sport d’avoir un impact au niveau mondial, en aidant les personnes les plus touchées par la crise de Covid-19 et en luttant ensemble contre le fléau du racisme, alors que nous travaillons sans relâche pour bâtir une culture encore plus forte de diversité, d’inclusion et d’égalité dans notre équipe et notre sport ».

Le staff du Team de Woking a déclaré que l’arc-en-ciel serait présenté sur les voitures comme ‘un symbole universel d’unité, de solidarité et d’espoir, tout en reconnaissant ces travailleurs clés mettant leur vie en danger pour sauver les autres’.

Ils donneront également tous les bénéfices d’une gamme spéciale de produits aux couleurs de l’équipe à la campagne #WeRaceAsOne, ainsi qu’à des organisations caritatives du monde entier pour aider ceux qui se remettent de la pandémie de Covid-19.

McLaren n’est pas la seule équipe à arborer une nouvelle livrée pour promouvoir la pression pour la diversité et l’inclusion dans la Formule 1 alors que Mercedes a déjà dévoilé un nouveau design de peinture noire pour la saison 2020 pour attirer l’attention sur la lutte en cours pour l’égalité raciale, tandis que leur monoplaces W11 présentent le symbole arc-en-ciel sur ses rétroviseurs extérieurs.

A ce sujet, le sextuple Champion du monde Lewis Hamilton après que Mercedes a dévoilé sa nouvelle livrée, a confié :

« Nous voulons construire un héritage qui va au-delà du sport, et si nous pouvons être les leaders et commencer à offrir plus de diversité au sein de notre propre entreprise, cela enverra un message si fort et donnera aux autres la confiance nécessaire pour entamer un dialogue sur la façon dont ils peuvent mettre en œuvre le changement».

John ROWBERG

Photos : TEAMS