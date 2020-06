PRÉSENTATION DU GRAND PRIX D’AUTRICHE DE FORMULE 1 2020.

La Saison de F1 va donc, et après plus de trois mois d’interruption due à la pandémie du Coronavirus COVID-19, depuis l’annulation de la manche d’ouverture de la Saison 2020 initialement prévue sur la piste de l’Albert Park de Melbourne en Australie, enfin démarrer ce week-end, avec le Grand Prix inaugural finalement celui d’Autriche, incroyablement… la toute première course de la Saison 2020 de Formule 1 et ce alors que débute les vacances d’été !.

Certes, la Saison va être lancée mais dans des conditions spéciales, bizarres car… à huis clos, sans public et sans médias et avec des restrictions draconiennes sur le plan sanitaire !

Reste à espérer qu’il ne se trouvera pas une seule personne, parmi les équipes infectées dès cette épreuve de reprise et du renouveau, car si d’aventure tel devait être le cas, cela risquerait de tout re-stopper à nouveau…

Du coté des pilotes, comme on l’imagine c’est le soulagement après des semaines de ‘chômage technique‘ car normalement début juillet, ils auraient déjà dû avoir disputé dix GP (Australie- Bahreïn- Vietnam – Chine – Espagne – Hollande – Monaco – Canada – Azerbaïdjan et France).

L’occasion de faire le point avant de rejoindre le Red Bull Ring, avec l’Équipe Française Renault, se deux pilotes l’Australien Daniel Ricciardo et le tricolore le Normand Esteban Ocon et également avec le Team-principal, Cyril Abiteboul et de partager leurs sentiments sur ce Grand Prix d’Autriche, franchement très particulier.

Cyril Abiteboul, Team Principal :

«Après une très longue pause forcée, la saison 2020 va finalement pouvoir être lancée. Le chemin a été long depuis l’Australie avec neuf semaines de fermeture à Enstone en Grande Bretagne et sept à Viry en France. Tout en prenant les mesures nécessaires pour se préserver, la communauté Formule 1 s’est mobilisée pour déployer ses compétences et ses moyens autour de projets collectifs pour contribuer à répondre aux défis présentés par l’épidémie. En parallèle, un immense travail a été réalisé par la FIA., la F1 et les écuries pour apporter des réponses efficaces afin que la course puisse reprendre ses droits dans un environnement sécurisé. Nous devons maintenant nous adapter à ce nouveau mode de fonctionnement mais revoir les voitures en piste est un signal positif des progrès sur le front sanitaire. »

PAROLES DE PILOTES

Daniel Ricciardo :

«Je suis vraiment impatient d’y être ! Cela fait longtemps que je n’ai pas disputé la moindre course ou toute compétition. La rentrée se rapproche et j’ai eu un avant-goût avec les essais en Autriche la semaine dernière. Il faut se remettre au travail. Nous sommes tous ravis de reprendre la compétition. Nous allons poursuivre nos efforts et tout donner, car nous savons que la saison sera très rapide et plus courte que d’habitude. Nous voulons marquer des points, lancer notre campagne du bon pied et poser des fondations solides pour nous permettre de créer une dynamique positive.»

Esteban Ocon :

«Cela fait un an et demi que j’attends d’être à nouveau sur la grille en Formule 1, donc il me tarde vraiment d’y être. C’est fantastique de commencer la saison. Nous avons fixé nos objectifs, nous savons ce que nous voulons réaliser en piste et je sais ce que je dois faire au volant. Un travail conséquent a été mené pour préparer ce premier rendez-vous, je suis avec une équipe géniale, je pilote une voiture compétitive, donc j’ai assurément les crocs ! Je suis impatient d’y être et nous viserons les points à l’arrivée. »

Alors désormais place à la course…

Moteurs !

Gilles GAIGNAULT