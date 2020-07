LA ‘DEUDEUCHE’, LA CÉLÈBRE 2CV CITROËN À LA MODE ‘RÉTROFIT’.

Le 2cv à la Mode «rétrofit» !

Le «rétrofit», ‘kesaco’ ?

PRIME À LA CONVERSION ET PLAN DE RELANCE

LE KIT R-FIT DU MÉHARI CLUB CASSIS PERMET AUX VÉHICULES LES PLUS EMBLÉMATIQUES DE L’INDUSTRIE AUTOMOBILE FRANÇAISE DE ROULER EN ÉLECTRIQUE.

Vous possédez un véhicule ancien, de collection ou pas, et souhaitez le faire fonctionner à l’électricité, alors le «rétrofit» est fait pour vous !

En effet, depuis le 3 avril dernier, en plein confinement , la loi autorise à transformer son véhicule à moteur thermique de plus de 5 ans en un véhicule électrique à la mode écolo.

Et afin de relancer la filière automobile, vous pouvez, depuis le 27 mai, bénéficier de la fameuse prime à la conversion allant jusqu’à 5.000 €* pour un particulier.

Alors aubaine à saisir ?

Le fameux Méhari Club Cassis, qui a de nombreuses accointances avec la maison Citroën, peut aujourd’hui vous proposer des 2cv et des Méharis comme neuves, équipées du célèbre flat-twin refroidi par air, qui ont fait le bonheur de générations de jeunes et moins jeunes conducteurs et conductrices, bien sûr.

Ces modèles, faisant partie intégrante de l’Histoire de l’Automobile, retrouvent ainsi une seconde jeunesse.

Si vous avez bien suivi, ce dont personne ne doute, vous aurez compris que le Club de Cassis propose dorénavant la mythique 2cv équipée d’un moteur électrique et de son indispensable batterie, en lieu et place de son bi-cylindre originel.

La bonne vieille ‘deudeuche’, votre 2cv ainsi transformée pourra s’affranchir de toutes les interdictions de circuler, sa vignette Crit’air 0 lui ouvrant les portes des centres-villes !

Il vous en coûtera tout de même 9.000 € pour transformer votre 2cv pollueuse en une 2cv vertueuse, prime de 5.000 €* déduite.

Alors, pourquoi pas une 2cv électrique ?

Certes mais alors finie l’aventure car avec 120 km d’autonomie maxi, les grands voyages vont être longs, très longs et avec 3 heures et 30 minutes de recharge pour faire 120 km… on n’est pas arrivé !

Finis les traversées de l’Afrique, le tour du monde de Jacques Séguéla et Jean-Claude Baudot, les Raid Afrique, les Paris-Persépolis et autres Paris-Kaboul.

Les transformateurs nous précisent que l’on pourra sillonner les routes de France avec la 2cv.

«rétrofitée», oui mais dans ce cas-là, il sera nécessaire de prendre au moins une année sabbatique !

Finis aussi le bruit si caractéristique de notre 2 pattes, le levier de vitesses au tableau de bord avec la 1ère en haut à gauche et la quatrième en bas à droite, les réparations de fortune réalisées sur le bord des routes…

Bref, tout ce qui donnait jusqu’alors à la 2cv son charme éternel.

Les inconditionnels ne seront certainement pas séduits par cette 2cv convertie à la mode écolo, c’est une évidence….

D’autres, en revanche pourront découvrir le charme de l’ancienne tout en étant en accord avec leurs idées vertes.

Les goûts et les couleurs…

Alors pour qui cette 2cv électrique ?

J’en connais déjà un qui n’est pas client !

Mais comme me le confiait justement Gilles Gaignault, parions que certains y trouveront, eux, leurs comptes… roulé en ancienne et sans polluer !

Après tout… why not, mais cela à un prix, un certain coût, la transformation !

Gilles VIRMOUX

Photos : Cathy DUBUISSON

*Prime maximum pour un Revenu Fiscal de Référence (RFR) inférieur à 18.000 €