LA CONVENTION CITOYENNE VEUT INTERDIRE LES VOITURES DE COLLECTION!!!

En France, une action citoyenne veut interdire les voitures de collection…

Cette convention est rédigée et en permanence mise à jour par 150 citoyens français.

Cependant une plateforme est en ligne pour permettre à tous les citoyens Français de s’exprimer et de donner leurs avis et ce dans le but de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Parmi ceux-ci, nous avons découvert, l’une de ces propositions qui nous laissent totalement sans voix, tellement elle est stupide !

« À terme, la circulation des automobiles de collection devrait être interdite. Celles-ci doivent être traitées comme les armes de collection et être passivées. Elles représentent un danger contre la planète et doivent être considérées comme telles. Cela peut se faire soit en les immobilisant définitivement (soudure des parties mobiles) ou en remplaçant leur moteur par un système non-polluant. L’élimination des automobiles de collection diminuera en outre la fascination pour l’automobile, la moto, etc. »

Chacun appréciera et analysera ces belles paroles, pleines de stupidité…. Là, on nage dans le délire!

Pourquoi pas supprimer les anciens bateaux, les vieux coucous qui volent.

Bref, sautons le temps et repassons à l’histoire ancienne, aux calèches et autres carrosses…

Et revenons même à l’antiquité !

Gilles GAIGNAULT

Photos : Thierry COULIBALY