BERNIE ECCLESTONE À NOUVEAU PAPA À… 89 ANS ! MAIS CETTE FOIS D’UN PETIT GARÇON… ACE !

Né le 28 octobre 1930, Bernie Ecclestone devient à nouveau Papa à 89 ans !

L’ancien grand Patron de la F1. était déjà père de trois enfants et s’il s’agit de la quatrième fois, il s’agit enfin d’un garçon prénommé Ace.

Bernie Ecclestone, qui partage sa vie essentiellement entre la très célèbre Station de Sports d’Hiver Suisse de Gstaad où il possède un Chalet et un Hôtel et le quartier très huppé et chic de Kensington à Londres est donc devenu papa pour la quatrième fois.

Sa dernière femme, la Brésilienne Fabiana Flosi, une avocate âgée de 44 ans, épousée en 2012, a en effet accouché ce mercredi 1er juillet 2020 à Interlaken, près de Berne; en Suisse.

C’est donc le premier fils pour Bernie, qui avait déjà eu trois filles de ses deux précédents mariages, Deborah, née de son union avec Ivy, Tamara et Pétra, nées elles de son mariage avec l’ancien mannequin Croate, Slavica Radic, et respectivement âgées de 65, 36 et 32 ans.

Un mot encore pour préciser que Bernie Ecclestone est déjà grand-père !

John ROWBERG