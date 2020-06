VOILÀ LA McLAREN DE FERNANDO ALONSO POUR LES 500 MILES A INDIANAPOLIS

L’Indy 500, autrement dit la célèbre épreuve des 500 miles à Indianapolis qui devait se disputer le dimanche 26 mai dernier, a été reportée pour cause de la pandémie du Coronavirus COVID-19 au dimanche 23 août prochain sur le fameux speedway de l’Indiana.

On le sait, cette année et pour la 3éme fois, l’ancien double Champion du monde de Formule 1, double vainqueur aussi des non moins prestigieuses 24 Heures du Mans et également Champion du monde d’endurance WEC, l’Espagnol Fernando Alonso, va tenter de remporter cette épreuve.

Il pilotera l’une des Arrow McLaren du Team McLaren-Schmidt-Peterson dont voici la toute 1ére photo, en ouverture de notre sujet!

Déjà victorieux du Grand Prix de Monaco de Formule 1 et des 24 Heures du Mans, il ne manque plus au pilote Espagnol, qu’une victoire dans l’épreuve reine du très réputé Championnat Indycar, celle de l’Indy 500, laquelle se dispute d’habitude annuellement le dernier dimanche de mai sur le célèbre anneau, l’ovale d’Indianapolis.

Après deux échecs en 2017 et 2019, ‘ Nando’ n’a donc pas renoncé et il tentera donc à nouveau sa chance le 23 août 2020.

Avec toujours pour objectif d’égaler, le double Champion de F1 Graham Hill, l’immense Champion Britannique ayant été le seul à réussir cette ‘triple couronne’ à la suite de ses succès au GP de Monaco en 1963, aux 500 miles à Indianapolis en 1966 et aux 24 Heures du Mans en 1972 avec l’écurie Matra.

Jusqu’alors Fernando Alonso a triomphé, lui à Monaco en 2006 et au Mans en 2018 et 2019.

Fernando qui confie :

« Je suis très heureux de découvrir enfin la voiture que j’utiliserai pour Indy 500. Nous avons dû patienter plus que prévu avant de révéler la décoration mais cela signifie aussi que les moteurs vont bientôt tourner. Je ressens la passion des fans qui rend cette épreuve si incroyable car j’ai un profond respect pour cette course historique et pour tous mes adversaires ».

Et il ajoute et conclut :

« Je suis confiant que cette monoplace Arrow McLaren SP sera compétitive. L’équipe dispose d’une expérience solide, d’hommes de qualités »

Classé 29éme sur 33, lors de sa première participation sur l’ovale d’Indianapolis en 2017, à la suite de son abandon sur panne mécanique, à 24 tours de l’arrivée, il n’était pas revenu en 2018 trop accaparé par si programme F1 avec le Team McLaren-Renault, et en mai dernier ‘Nando’ suite à une mauvaise organisation de la structure en charge de sa participation, n’était pas parvenu à se qualifier

Sa troisième tentative sera t’elle la bonne ? On ne peut que le lui souhaiter

Succédera t’il au palmarès au Français Simon Pagenaud ?

Vas savoir Charles …

Gilles GAIGNAULT

Photos ´ TEAM